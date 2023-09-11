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2023 bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? 2023/1. Dönem bekçilik sınav giriş belgeleri yayınlandı mı, duyuruldu mu?

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Giriş Tarihi: 11.09.2023
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2023 bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? 2023/1. Dönem bekçilik sınav giriş belgeleri yayınlandı mı, duyuruldu mu?

"2023 bekçilik sınavı ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı Polis Akademisi resmi sayfasından yayımlanan duyuruda, 12–22 Haziran 2023 tarihleri arasında müracaatları alınan ve ön sağlık kontrolü ile fiziki yeterlilik sınav aşamasını başarıyla geçen adayların sınava katılabilecekleri açıklandı. İşte bekçilik alımı için son gelişmeler...

"2023 bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? 2023/1. Dönem bekçilik sınav giriş belgeleri yayınlandı mı, duyuruldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bekçilik alımına yönelik sonuçlar geçtiğimiz günlerde açıklanmış, başarılı bulunanlar parkur etabını beklemeye başladı. Konu hakkında detaylar yakından takip ediliyor.

BEKÇİ ALIMI YAZILI SINAVLARI NE ZAMAN?

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 30 Eylül 2023 Cumartesi günü, saat 14.00'da yapılacak.

Sınavda adaylara 100 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek. Sınavlar başkent Ankara'da gerçekleşecek.

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Adaylar sınav giriş belgelerini, 22.09.2023 tarihinden itibaren e-devlet şifreleri ile kimlik doğrulama uygulamasıyla http://www.meb.gov.tr internet adresinden alabilecek.

BEKÇİLİK YAZILI SINAVINA KİMLER KATILIM SAĞLAYACAK?

Sınava; 12 - 22 Haziran 2023 tarihleri arasında müracaatları şahsen alınan ve Ön Sağlık Kontrolü ile Fiziki Yeterlilik Sınav aşamasını başarıyla geçen adaylar katılabileceklerdir.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarı 02.10.2023 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ve https://www.pa.edu.tr adreslerinden yayımlanacak.

Sınav sonuç bilgileri 23.10.2023 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.

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