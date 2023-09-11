"2023 bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? 2023/1. Dönem bekçilik sınav giriş belgeleri yayınlandı mı, duyuruldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bekçilik alımına yönelik sonuçlar geçtiğimiz günlerde açıklanmış, başarılı bulunanlar parkur etabını beklemeye başladı. Konu hakkında detaylar yakından takip ediliyor.