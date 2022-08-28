DGS tercihleri ne zaman bitiyor? DGS 2022 tercih sonuç tarihi açıklandı mı?
DGS tercihleri ne zaman bitiyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile 2022 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) tercih işlemleri, 24 Ağustos tarihinde başladı. Peki, DGS tercihleri ne zaman bitiyor? DGS 2022 tercih sonuç tarihi açıklandı mı?
DGS tercihleri ne zaman bitiyor? DGS 2022 tercih sonuç tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022 DGS sınav puanlarına göre alınmaya başlanan DGS tercihleri için son günlere girilirken, yerleştirme sonuçları da gündeme gelmeye başladı. Peki, DGS tercihleri ne zaman bitiyor? DGS 2022 tercih sonuç tarihi açıklandı mı?
DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS tercihleri 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak. Geçtiğimiz yıl 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında alınan DGS tercihlerinin sonuçları 14 Eylül 2021 tarihinde ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden erişime açılmıştı.
Bu bilgilere göre bu sene de tercih sonuçlarının 8 Eylül'de açıklanması ön görülüyor. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?
2022 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) tercih işlemleri, 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
Tercih işlemleri, 01 Eylül 2022 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 24 Ağustos 2022 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.
Tercih süresi içinde tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmakisteyen adaylar bu işlemi elektronik ortamda kendileri yapacaklardır. Tercihlerin tümüyle iptaliyapılamayacaktır. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişikliktaleplerini içeren dilekçelere işlem yapılmayacaktır.
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