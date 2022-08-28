DGS tercihleri ne zaman bitiyor? DGS 2022 tercih sonuç tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022 DGS sınav puanlarına göre alınmaya başlanan DGS tercihleri için son günlere girilirken, yerleştirme sonuçları da gündeme gelmeye başladı. Peki, DGS tercihleri ne zaman bitiyor? DGS 2022 tercih sonuç tarihi açıklandı mı?