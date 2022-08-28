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AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıtlar ne zaman bitiyor? 2022-2023 Açık Lise kayıtları ayın kaçına kadar sürecek?

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Giriş Tarihi: 28.08.2022
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AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıtlar ne zaman bitiyor? 2022-2023 Açık Lise kayıtları ayın kaçına kadar sürecek?

AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıtlar ne zaman bitiyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2022-2023 Açık Öğretim Lisesi kayıt kılavuzu ile takvim belli oldu. Kılavuza göre AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri, 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü başladı. Peki, AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıtlar ne zaman bitiyor? 2022-2023 Açık Lise kayıtları ayın kaçına kadar sürecek?

AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıtlar ne zaman bitiyor? 2022-2023 Açık Lise kayıtları ayın kaçına kadar sürecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2022-2023 Açık Öğretim Lisesi kayıt kılavuzuna göre AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri, 22 Ağustos 2022 tarihinde başladı. Peki, AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıtlar ne zaman bitiyor? 2022-2023 Açık Lise kayıtları ayın kaçına kadar sürecek?

AÇIK LİSE AÖL KAYIT YENİLEME VE İLK KAYIT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2022 - 2023 Eğitim Öğretim Yılı 2022-1 Dönemi İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme tarihleri belli oldu!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan takvime göre 2022-2023 Açık Öğretim Lisesi AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 22 Ağustos 2022 - 7 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacak. Mazerete Bağlı Kayıt Yenileme başvuru tarihleri: 10 - 14 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacak.

AÖL KAYIT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, il ve ilçelerde bulunan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden şahsen yapılacak.

AÖL İLK KAYIT SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için "sınav ücretini" ödemek zorundadır.

Bu dönem için ilk kayıt sınav ücreti olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacaktır. 10 TL ise halk eğitim merkezi okul aile birliği banka hesabına yatırılacak veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) ya da ilgili bankaların internet bankacılığı üzerinden MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına (Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Ücreti), 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir.

İlk kayıt için yatırılan sınav ücreti, sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kaydınızın gerçekleşmesini engeller. Bunun için sınav ücretinizi doğru T.C. kimlik numarasına ve hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.

AÖL KAYIT YENİLEME SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Öğrencilik durumu Silik, Donuk veya Aktif olan öğrencilerden dönem sınavına katılmak isteyenler kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır.

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. Bu dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden "MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü" hesabına 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat edeceklerdir.)

Kayıt yenileme işlemleri Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Ancak kayıt yenileme işlemini Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne yaptıran öğrencilerimizden Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce kayıt yenileme sınav ücreti olarak makbuz karşılığında veya banka hesap numarası aracılığı ile 5 TL alacaktır.

AÖL İLK KAYIT VE KAYIT YENİLEME SINAV ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

Tüm ödeme kanallarından yapılacak ödemelerde adayların katılacağı ilgili sınavın adıyla ücret yatırmaları gerekmektedir.

1- https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile ilk kayıt sınav ücretini yatırabilirsiniz.

2- T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının internet bankacılığını kullanarak ilk kayıt sınav ücretini yatırabilirsiniz.

3- İlk kayıt sınav ücreti anlaşmalı bankaların ATM'lerinde de yatırılabilmektedir. ATM'lerden yatıracağınız ücretin mutlaka Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt sınav ücreti olarak yatırıldığına dikkat ediniz. Tahsilat esnasında adaylardan talep edilen telefon numarasının adaya ait ve doğru olması gerekmektedir.

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