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DGS tercihleri başladı! 2024 ÖSYM DGS tercihleri nereden ve nasıl yapılır?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 15:49 Güncelleme: 18.09.2024 15:49
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DGS tercihleri başladı! 2024 ÖSYM DGS tercihleri nereden ve nasıl yapılır?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih işlemleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamanın ardından başladı. Adaylar aldıkları puanlar doğrultusunda üniversite tercihlerini yaparak lisans eğitimine geçiş yapabilecek. 2024 ÖSYM DGS tercihleri nereden ve nasıl yapılır? İşte DGS hakkında merak edilen bilgiler!

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