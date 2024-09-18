18 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

2024-2025 AÖL Açık lise kayıtları nasıl ve nereden yapılır?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 15:12 Güncelleme: 18.09.2024 15:13
ABONE OL
2024-2025 AÖL Açık lise kayıtları nasıl ve nereden yapılır?

2024-2025 eğitim öğretim yılına dair Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt ve kayıt yenileme süreci öğrencilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) duyurusuna göre, 2024/1 dönemi kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 28 Ağustos tarihinde başladı ve 22 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek. Hem yeni kayıt yaptırmak isteyenler hem de öğrencilik durumu aktif ya da donuk olan öğrenciler bu tarih aralığında işlemlerini tamamlayabilecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör