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DGS tercih kılavuzu! 2024 DGS taban puanları ve kontenjanları!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 16:47 Güncelleme: 18.09.2024 16:52
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DGS tercih kılavuzu! 2024 DGS taban puanları ve kontenjanları!

Öğrenciler için heyecan dolu bekleyiş sona erdi. 2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih süreci başladı. İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen binlerce aday için kritik süreç başladı. ÖSYM, yaptığı son dakika açıklamasıyla DGS tercihlerinin başladığını duyurdu ve tercih kılavuzunu adayların erişimine sundu. İşte merak edilen tüm detaylar!

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