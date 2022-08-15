Marmara, Ege, Kocaeli, Anadolu Üniversitesi kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıtları yüz yüze, online mı olacak?

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu. Kayıtlar elektronik olarak da yapılabilecek. Eğer adaylar bu süre içerisinde başvuruda bulunmazsa veya işlemleri tamamlamazsa kayıt haklarını kaybedecekler.

Elektronik kayıt yapan adaylar ise üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlemlerini tamamlayacak.