Marmara, Ege, Kocaeli, Anadolu Üniversitesi kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıtları yüz yüze, online mı olacak?
Marmara, Ege, Kocaeli, Anadolu Üniversitesi kayıtları ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler üniversite kayıt tarihlerine çevrildi. Üniversitelerin akademik takvimi sorgulanmaya başladı. Peki, Marmara, Ege, Kocaeli, Anadolu Üniversitesi kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıtları yüz yüze, online mı olacak?
Marmara, Ege, Kocaeli, Anadolu Üniversitesi kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıtları yüz yüze, online mı olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bir programa yerleşen öğrenciler 22-26 Ağustos tarihleri arasında kayıtlarını yapabilecek. Peki, Marmara, Ege, Kocaeli, Anadolu Üniversitesi kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıtları yüz yüze, online mı olacak?
ÜNİVERSİTE KAYITLARI EN ZAMAN BAŞLAYACAK?
YKS tercih sonuçları ilan edildikten sonra üniversite kayıtları 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.
Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu. Kayıtlar elektronik olarak da yapılabilecek. Eğer adaylar bu süre içerisinde başvuruda bulunmazsa veya işlemleri tamamlamazsa kayıt haklarını kaybedecekler.
Elektronik kayıt yapan adaylar ise üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlemlerini tamamlayacak.
Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacak. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2022 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.
ÜNİVERSİYE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
- Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
- Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.
- Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
- Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
- Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
- Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri
- YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir. Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
- Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK), ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.
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