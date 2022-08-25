İlkokullar ne zaman açılacak? 2022-2023 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu sene ilkokul 1. sınıfa kaydolan öğrenciler uyum haftası için tarih açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki, İlkokullar ne zaman açılacak? 2022-2023 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak? MEB yeni yıl takvimi...