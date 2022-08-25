İlkokullar ne zaman açılacak? 2022-2023 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak? MEB yeni yıl takvimi...
İlkokullar ne zaman açılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ağustos ayının sonuna geldiğimiz dönemde veliler ve öğrenciler okulların açılma takvimini merak ediyor. Okula yeni kayıt olan 1. sınıf öğrencileri uyum haftası nedeniyle tarihleri merak ediyor. Peki, ilkokullar ne zaman açılacak? 2022-2023 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak? MEB yeni yıl takvimi...
İlkokullar ne zaman açılacak? 2022-2023 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu sene ilkokul 1. sınıfa kaydolan öğrenciler uyum haftası için tarih açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki, İlkokullar ne zaman açılacak? 2022-2023 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak? MEB yeni yıl takvimi...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?
Bu sene ilk dönem 12 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak. İlk karneler 20 Ocak 2022 Cuma günü dağıtılacak.
İkinci dönem ise 6 Şubat 2022 Pazartesi başlayıp, 16 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
İLKOKUL 1. SINIF NE ZAMAN AÇILACAK? UYUM HAFTASI TARİHİ...
İlkokul 1.sınıf öğrencilerinin uyum haftası okulların açıldığı tarihten 1 hafta önce başlamaktadır. Buna göre, 12 Eylül tarihinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri eğitim öğretime başlarken, anaokulları ve birinci sınıflar için uyum eğitim haftası da 5-9 Eylül tarihleri arasında uygulanacak.
MEB EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ 2022-2023
Okullarda yeni dönem eğitimi 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.
İlk ara tatil 14-18 Kasım 2022'de yapılacak. 23 Ocak-3 Şubat 2023 yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023'de ise ikinci ara tatil yapılacak.
16 Haziran 2023'de ise okullar kapanacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İlkokullar ne zaman açılacak? 2022-2023 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak? MEB yeni yıl takvimi...
- İcra borcu olanlar dikkat! 2 bin TL'ye kadar silinecek! Dar gelirlilere destek paketi başvuruları ne zaman başlayacak?
- İsim değiştirme 2022 nereden, nasıl yapılır? e-devlet ad ve soyadı değişikliği başvuru şartları nelerdir?
- Hangisi, Keanu Reeves'in "Matrix" film serisinde canlandırdığı Neo karakterini oynaması için teklif götürülen ancak bu teklifi reddeden oyunculardan biri değildir?
- 1987-1988 sezonunda Fenerbahçe'nin Hilalspor'u 175-101 yendiği maçta Erman Kunter kaç sayı atarak Türkiye'de profesyonel basketbol ligleri tarihinde bir maçta en çok sayı atan basketbolcu olmuştur?
- Ay'a ayak basan ikinci insan olan Buzz Aldrin'in Ay'a ayak bastıktan sonraki ilk sözleri nedir?
- Hangisinin alanı daha büyüktür? Kim Milyoner sorusu
- Hangisi ABD kongresinin bir komitesinin bir oturumunda tanık olarak dinlenmiştir?
- Trabzonspor Kopenhag canlı maç izle! TS Kopenhag EXXEN canlı maç izleme yolları LİNKİ
- EXXEN üyelik ne kadar, kaç TL 2022? EXXEN Spor paketi nasıl alınır, aynı anda kaç kişi izleyebilir?
- Emekliye Ocak'ta 5.616 TL maaş! İlk veri %70.60 oldu! 2000 öncesi ve sonrası hepsi yararlanacak! TEFE TÜFE ile maaş hesaplaması...
- ÖSYM son dakika açıklamalar: YKS ek tercih tarihi açıklandı mı? YKS ek yerleştirmeler ne zaman yapılacak?