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İlkokullar ne zaman açılacak? 2022-2023 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak? MEB yeni yıl takvimi...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.08.2022
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İlkokullar ne zaman açılacak? 2022-2023 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak? MEB yeni yıl takvimi...

İlkokullar ne zaman açılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ağustos ayının sonuna geldiğimiz dönemde veliler ve öğrenciler okulların açılma takvimini merak ediyor. Okula yeni kayıt olan 1. sınıf öğrencileri uyum haftası nedeniyle tarihleri merak ediyor. Peki, ilkokullar ne zaman açılacak? 2022-2023 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak? MEB yeni yıl takvimi...

İlkokullar ne zaman açılacak? 2022-2023 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu sene ilkokul 1. sınıfa kaydolan öğrenciler uyum haftası için tarih açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki, İlkokullar ne zaman açılacak? 2022-2023 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak? MEB yeni yıl takvimi...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Bu sene ilk dönem 12 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak. İlk karneler 20 Ocak 2022 Cuma günü dağıtılacak.

İkinci dönem ise 6 Şubat 2022 Pazartesi başlayıp, 16 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

İLKOKUL 1. SINIF NE ZAMAN AÇILACAK? UYUM HAFTASI TARİHİ...

İlkokul 1.sınıf öğrencilerinin uyum haftası okulların açıldığı tarihten 1 hafta önce başlamaktadır. Buna göre, 12 Eylül tarihinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri eğitim öğretime başlarken, anaokulları ve birinci sınıflar için uyum eğitim haftası da 5-9 Eylül tarihleri arasında uygulanacak.

MEB EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ 2022-2023

Okullarda yeni dönem eğitimi 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.

İlk ara tatil 14-18 Kasım 2022'de yapılacak. 23 Ocak-3 Şubat 2023 yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023'de ise ikinci ara tatil yapılacak.

16 Haziran 2023'de ise okullar kapanacak.

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