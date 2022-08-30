DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS 2022 tercih sonuçları hangi tarihte açıklanır?
DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. DGS tercih işlemleri 1 Eylül itibariyle sona erecek. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyenlerin katıldığı Dikey Geçiş Sınavı sonrası tercihlerin bitmesinin ardından DGS tercih sonuçları açıklanacak. Peki, DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS 2022 tercih sonuçları hangi tarihte açıklanır?
DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS 2022 tercih sonuçları hangi tarihte açıklanır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. DGS tercih sonuçları binlerce katılımcının gündeminde yer alıyor. İşte 2022 DGS tercih sonuçları...
DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS tercihleri 24 Ağustos-01 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak.
Geçtiğimiz yıl 27 Ağustos-07 Eylül 2021 tarihleri arasında alınan DGS tercihlerinin sonuçları 14 Eylül 2021 tarihinde ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden erişime açılmıştı.
Bu bilgilere göre bu sene de tercih sonuçlarının 8 Eylül'de açıklanması ön görülüyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.
DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
2022 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) tercih işlemleri, 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
Tercih işlemleri, 01 Eylül 2022 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 24 Ağustos 2022 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.
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