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Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmen atama takvimi belli mi?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.08.2022 Güncelleme Tarihi: 30.08.2022
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Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmen atama takvimi belli mi?

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başvuruları geçtiğimiz aylarda alınan 20 bin öğretmen ataması tercihleri sürüyor. 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri 27 Ağustos ile 31 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmen atama takvimi belli mi?

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmen atama takvimi belli mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri 27 Ağustos – 31 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmen atama takvimi belli mi?

ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NE ZAMAN?

29 Temmuz'da adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilan edildi.

Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçları ise 16 Ağustos 2022'de açıklandı.

17-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında sözlü sınav sonuçlarına itirazlar alınacak ve bu itirazlar, 22 Ağustos sonuçlandırıldı.

Atama tercihleri 27-31 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

Atama sonuçları ise 1 Eylül 2022'de açıklanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

1. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

2. Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.

3. Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını Ek-4 Takvim'de belirlenen tarihin son günü saat 16.00'ya kadar tamamlamış olmaları gerekmektedir.

4. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

5. Adaylar tercih dışı seçenek olarak; "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum." "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

6. Tercihlerine atanamayan adaylardan "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

7. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.

8. Ön Başvuru aşamasında hangi alana başvuru yapılmışsa Tercih Başvurusu aşamasında o alanda tercih yapılabilecektir.

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