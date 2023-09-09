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4 gün okul 3 gün tatil sistemi onaylandı mı? Okullar 4 gün okul 3 gün tatil mi olacak? MEB son açıklamalar 2023...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.09.2023
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4 gün okul 3 gün tatil sistemi onaylandı mı? Okullar 4 gün okul 3 gün tatil mi olacak? MEB son açıklamalar 2023...

''4 gün okul 3 gün tatil onaylandı mı?'' sorusu milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. Özellikle öğrenci ve velilerin gündeminde olan konu hakkında son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Avrupa ülkelerinde 4 günlük çalışma sisteminin denendiğini duyanlar sistemin Türkiye'de uygulanıp uygulanmayacağını sorguluyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

''Okullar 4 gün mü olacak?'' sorusunun cevabı milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. Konuya ilişkin detayları öğrenmek isteyenler, MEB tarafından yapılan açıklamaları takip ediyor. Avrupa ülkelerinde 4 günlük çalışma sisteminin denendiğini duyanlar sistemin Türkiye'de uygulanıp uygulanmayacağını sorguluyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

OKULLAR 4 GÜN MÜ OLACAK?

Öncelikle 4 gün okul 3 gün tatil hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir karar çıkmadığını belirtelim. okulların haftada 4 gün olacağı beklentisi Avrupa ülkelerinde 4 günlük çalışma sisteminin denendiğini duyan birçok vatandaşın bu sistemin Türkiye'de uygulanıp uygulanmayacağını merak etmesi üzerine oluştu.

Okullarda haftanın 5 günü (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) eğitim ve öğretim devam etmektedir. Cumartesi ve Pazar günleri ise resmi tatildir.

İngiltere'de haftada dört gün okul uygulamasını destekleyenler, tasarruf sağlanabileceğini işaret ederken; haftada dört gün okul uygulamasını desteklemeyenler ise 4 gün eğitimin öğrenciler için verimli olmayacağını ifade ediyorlar.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2023 - 2024 Eğitim yılının başlangıç günü 11 Eylül 2023 Pazartesi olarak belirlendi.

Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.

Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.

Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.

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