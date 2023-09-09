4 gün okul 3 gün tatil sistemi onaylandı mı? Okullar 4 gün okul 3 gün tatil mi olacak? MEB son açıklamalar 2023...

''Okullar 4 gün mü olacak?'' sorusunun cevabı milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. Konuya ilişkin detayları öğrenmek isteyenler, MEB tarafından yapılan açıklamaları takip ediyor. Avrupa ülkelerinde 4 günlük çalışma sisteminin denendiğini duyanlar sistemin Türkiye'de uygulanıp uygulanmayacağını sorguluyor. İşte konuya ilişkin detaylar...