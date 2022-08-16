Okullar ne zaman açılıyor? 1. sınıf okul kayıtları ne zaman başlıyor? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Okulların açılacağı tarih için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime çevrildi. Yaklaşan Eylül ayı ile birlikte 2022 2023 eğitim öğretim yılının başlayacağı gün heyecanla bekleniyor. Peki, Okullar ne zaman açılıyor? 1. sınıf okul kayıtları ne zaman başlıyor? Çocuğum hangi okula gidecek?