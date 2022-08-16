Okullar ne zaman açılıyor? 1. sınıf okul kayıtları ne zaman başlıyor? Çocuğum hangi okula gidecek?
Okullar ne zaman açılıyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2022 2023 eğitim öğretim yılı için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından beklenen takvim yayınlandı. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından araştırılıyor. Peki, Okullar ne zaman açılıyor? 1. sınıf okul kayıtları ne zaman başlıyor? Çocuğum hangi okula gidecek?
Okullar ne zaman açılıyor? 1. sınıf okul kayıtları ne zaman başlıyor? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Okulların açılacağı tarih için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime çevrildi. Yaklaşan Eylül ayı ile birlikte 2022 2023 eğitim öğretim yılının başlayacağı gün heyecanla bekleniyor. Peki, Okullar ne zaman açılıyor? 1. sınıf okul kayıtları ne zaman başlıyor? Çocuğum hangi okula gidecek?
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2022-2023 eğitim-öğretim yılı takvimi açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamasına göre okullar 12 Eylül 2022 tarihinde açılacak.
2022-2023 MEB TAKVİMİ
Okullar 12 Eylül 2022 tarihinde açılacak.
2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.
14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak.
Ayrıca ikinci ara tatil, 21 Haziran'da başlayacak Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.
Okullar 16 Haziran 2023 tarihinde kapanacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Okullar ne zaman açılıyor? 1. sınıf okul kayıtları ne zaman başlıyor? Çocuğum hangi okula gidecek?
- Noter sistemi çöktü mü, ne zaman düzelecek? Noter sistemi neden çöktü, açıklama geldi mi?
- Motorine zam var mı? 17 Ağustos'ta mazota zam gelecek mi? Benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar? SON DAKİKA HABERLER
- 29. Dönem POMEM başvuru ne zaman başlıyor? 2022 Polis Akademisi POMEM başvuru şartları neler? Son gelişmeler...
- Borsa neden düşüyor son dakika | 16 Ağustos Borsa neden düştü? Borsa İstanbul BIST 100 endeksi son durum
- DGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? 2022 DGS tercihleri ne zaman başlıyor? YÖK DGS tercih robotu!
- AÖL kayıt tarihleri açıklandı mı? 2022-2023 AÖL 1. dönem kayıt yenileme ne zaman yapılacak? Açık lise sınav tarihleri!
- KYK başvuru takvimi açıklandı mı? 2022-2023 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlıyor? Yurt ücretleri ne kadar?
- ÖSYM YKS ek tercihler ne zaman? 2022 üniversite 2. tercih ne zaman yapılacak? Boş kontenjanlar ve taban puanlar!
- Metin Işık kimdir, kaç yaşında ve nereli? Metin Işık şarkıları hangileri? Metin Işık silahlı saldırı olayı nedir?
- Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman? 20 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MEB atama takvimi
- e-Devlet sözleşmeli öğretmenlik sınav sonuçları sorgulama: 2022 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları nereden öğrenilir?