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Okullar ne zaman açılıyor? 1. sınıf okul kayıtları ne zaman başlıyor? Çocuğum hangi okula gidecek?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.08.2022
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Okullar ne zaman açılıyor? 1. sınıf okul kayıtları ne zaman başlıyor? Çocuğum hangi okula gidecek?

Okullar ne zaman açılıyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2022 2023 eğitim öğretim yılı için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından beklenen takvim yayınlandı. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından araştırılıyor. Peki, Okullar ne zaman açılıyor? 1. sınıf okul kayıtları ne zaman başlıyor? Çocuğum hangi okula gidecek?

Okullar ne zaman açılıyor? 1. sınıf okul kayıtları ne zaman başlıyor? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Okulların açılacağı tarih için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime çevrildi. Yaklaşan Eylül ayı ile birlikte 2022 2023 eğitim öğretim yılının başlayacağı gün heyecanla bekleniyor. Peki, Okullar ne zaman açılıyor? 1. sınıf okul kayıtları ne zaman başlıyor? Çocuğum hangi okula gidecek?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2022-2023 eğitim-öğretim yılı takvimi açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamasına göre okullar 12 Eylül 2022 tarihinde açılacak.

2022-2023 MEB TAKVİMİ

Okullar 12 Eylül 2022 tarihinde açılacak.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak.

Ayrıca ikinci ara tatil, 21 Haziran'da başlayacak Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.

Okullar 16 Haziran 2023 tarihinde kapanacak.

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