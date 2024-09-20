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KPSS Ön Lisans sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 08:29 Güncelleme: 20.09.2024 08:29
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KPSS Ön Lisans sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

KPSS Ön Lisans sınav sonuçları, milyonlarca adayın merakla beklediği bir gelişme olarak gündemde yer alıyor. ÖSYM tarafından açıklanan resmi takvime göre, sonuçlar kısa süre içinde erişime açılacak. Adaylar, sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden öğrenebilecekler. Peki, KPSS Ön Lisans 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak?

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