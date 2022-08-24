Bursluluk sınavı 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf taban puanları açıklandı mı? İOKBS 2022 Bursluluk sınavı ne zaman? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bursluluk sınavı tarihi Milli Eğitim Bakanlığı MEB takvimi ile duyuruldu. 2022 sınav uygulama takvimi ile İOKBS sınavı için geri sayım başladı. Peki, Bursluluk sınavı 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf taban puanları açıklandı mı? İOKBS 2022 Bursluluk sınavı ne zaman?