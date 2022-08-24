Bursluluk sınavı 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf taban puanları açıklandı mı? İOKBS 2022 Bursluluk sınavı ne zaman?
Bursluluk sınavı 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf taban puanları açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek bursluluk sınavı için detaylar netleşti. Peki, Bursluluk sınavı 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf taban puanları açıklandı mı? İOKBS 2022 Bursluluk sınavı ne zaman?
Bursluluk sınavı 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf taban puanları açıklandı mı? İOKBS 2022 Bursluluk sınavı ne zaman? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bursluluk sınavı tarihi Milli Eğitim Bakanlığı MEB takvimi ile duyuruldu. 2022 sınav uygulama takvimi ile İOKBS sınavı için geri sayım başladı. Peki, Bursluluk sınavı 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf taban puanları açıklandı mı? İOKBS 2022 Bursluluk sınavı ne zaman?
İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. Sınıflara yönelik düzenlenen İOKBS sınavı 4 Eylül 2022 tarihinde düzenlenecek.
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, saat 10.00'da başlayacak.
BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.
Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.
Fotoğraflı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.
Mücbir sebepten (nakil, zorunlu ikamet değişikliği, mevsimlik işçi, yurt dışından gelmiş olanlar, tayin nedeniyle yer değişikliği gibi) başka illerde bulunan öğrencilerin velileri öğrencinin durumunu anlatan dilekçe ve belgeler ile sınava girmek istedikleri il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine sınav tarihinden en az 10 gün önce başvuru yapacaklardır. Dilekçeler, Bölge Sınav Yürütme Komisyonları tarafından değerlendirilerek başvurusu uygun görülen öğrencilerin sınava katılmaları sağlanacaktır.
Doğal afet, yangın, karantina ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine ÖDSGM'nin uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir.
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