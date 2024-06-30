DGS soru ve cevapları açıklandı mı 2024? 30 Haziran DGS soru ve cevap anahtarı PDF indir! A-B-C-D soru kitapçığı...

2 yıllık ön lisans programlarından 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapmak isteyen adaylar, 135 dakika boyunca ter döktü. Sınavın ardından öğrenciler, doğru ve yanlışlarını kontrol edebilmek ve muhtemel puanlarını hesaplamak amacıyla DGS soru ve cevaplarını araştırmaya başladı.