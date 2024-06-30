DGS soru ve cevapları açıklandı mı 2024? 30 Haziran DGS soru ve cevap anahtarı PDF indir! A-B-C-D soru kitapçığı...
30 Haziran Pazar günü binlerce aday, Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) katıldı. Bu sınav, 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen öğrenciler için büyük bir önem taşıyor. Adaylar, 135 dakikalık sınav süresince 50 sözel ve 50 sayısal soruyu yanıtladılar. Sınavın hemen ardından, öğrenciler sınav sonuçlarını tahmin edebilmek ve puanlarını hesaplamak için ÖSYM tarafından yayınlanacak olan soru kitapçığı ve cevap anahtarını merakla beklemeye başladılar.
2 yıllık ön lisans programlarından 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapmak isteyen adaylar, 135 dakika boyunca ter döktü. Sınavın ardından öğrenciler, doğru ve yanlışlarını kontrol edebilmek ve muhtemel puanlarını hesaplamak amacıyla DGS soru ve cevaplarını araştırmaya başladı.
2024 DGS SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?
DGS sınavı bugün saat 10.15'te başlayacak. 135 dakikalık sınav sonrasında DGS soru ve cevaplarının ÖSYM'nin sitesinden ilan edilmesi bekleniyor. Sorular ve cevap anahtarı yayınladığı zaman yer vereceğiz.
DGS SORU CEVAPLARI SORGULAMA EKRANI:
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 30 Haziran tarihinde gerçekleştirilen sınavın DGS soru ve cevapları araştırılmaya başladı. ÖSYM'nin resmi sitesi https://ais.osym.gov.tr/ DGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldıktan sonra aday TC kimlik numaralarıyla sorgulamalarını gerçekleştirebilirler.
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS sonuçları için ÖSYM'den kesin bir tarih açıklanmadı. Ancak DGS sonuçlarının 14 Ağustos 2024 tarihinde açıklanması bekleniyor.
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Geçtiğimiz sene 16 Temmuz tarihinde uygulanan DGS'nin sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanmış ve tercih işlemleri 29 Ağustos- 5 Eylül tarihleri arasında alınmıştı.
Bu sene de sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 10 gün içinde başlaması bekleniyor.
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