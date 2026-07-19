Sayısal standart puan: Adayın sayısal testte elde ettiği performansa göre hesaplanıyor.

ÖSYM'nin yayımladığı kılavuza göre DGS puanı, adayların sınav performansı ile ön lisans başarılarının birlikte değerlendirilmesiyle oluşturuluyor. Puan hesaplamasında şu unsurlar esas alınıyor:

2026 DGS saat 12.30'da sona erecek. (Fotoğraf: A Haber)

YERLEŞTİRMEDE HANGİ KRİTERLER BELİRLEYİCİ OLUYOR?

Yerleştirme işlemleri adayın DGS puanı, tercih sırası ve kontenjanlar dikkate alınarak bilgisayar ortamında gerçekleştiriliyor. Puan eşitliği yaşanması halinde ise sırasıyla daha yüksek ağırlıklı standart puan, daha yüksek ÖBP, tercih sırası ve adayın yaşı gibi kriterler devreye giriyor.

ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzda, tercih yapılmadan önce programların özel koşullarının dikkatle incelenmesi ve adayın bu şartları taşıdığından emin olması gerektiği özellikle vurgulanıyor.