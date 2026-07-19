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DGS maratonu tamamlanıyor! 2026 DGS sonuç tarihi: Sadece bu yıl geçerli olacak

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DGS maratonu tamamlanıyor! 2026 DGS sonuç tarihi: Sadece bu yıl geçerli olacak

Dikey Geçiş Sınavı bugün Türkiye ile KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da düzenleniyor. İki yıllık eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen adaylar 100 soruyu 135 dakikada yanıtlıyor. ÖSYM takvimine göre sonuçlar ağustosta açıklanacak ve yalnızca 2026-2027 yerleştirmelerinde geçerli olacak.

Ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen adayların katıldığı 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) bugün gerçekleştiriliyor. Türkiye genelindeki sınav merkezlerinin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da da yapılan sınavın ardından sonuç takvimi, puan hesaplama yöntemi ve sınav kuralları netlik kazandı.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

2026 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2026 sınav takvimine göre DGS sonuçları 13 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Adaylar sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.

Açıklanacak puanlar yalnızca 2026-2027 eğitim-öğretim yılı kapsamında yapılacak DGS yerleştirmelerinde kullanılacak.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

2026 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2026 sınav takvimine göre DGS sonuçları 13 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Adaylar sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.

Açıklanacak puanlar yalnızca 2026-2027 eğitim-öğretim yılı kapsamında yapılacak DGS yerleştirmelerinde kullanılacak.

Dikey Geçiş Sınavı, ÖSYM takvimine göre 19 Temmuz 2026 Pazar günü uygulanacak. (Foto: A Haber)Dikey Geçiş Sınavı, ÖSYM takvimine göre 19 Temmuz 2026 Pazar günü uygulanacak. (Foto: A Haber)

DGS PUANI NASIL HESAPLANIYOR?

ÖSYM'nin yayımladığı kılavuza göre DGS puanı, adayların sınav performansı ile ön lisans başarılarının birlikte değerlendirilmesiyle oluşturuluyor. Puan hesaplamasında şu unsurlar esas alınıyor:

Sayısal standart puan: Adayın sayısal testte elde ettiği performansa göre hesaplanıyor.

Sözel standart puan: Adayın sözel testte gösterdiği başarı dikkate alınıyor.

Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP): Ön lisans mezuniyet not ortalaması esas alınarak hesaplanıyor.

2026 DGS saat 12.30'da sona erecek. (Fotoğraf: A Haber)2026 DGS saat 12.30'da sona erecek. (Fotoğraf: A Haber)

YERLEŞTİRMEDE HANGİ KRİTERLER BELİRLEYİCİ OLUYOR?

Yerleştirme işlemleri adayın DGS puanı, tercih sırası ve kontenjanlar dikkate alınarak bilgisayar ortamında gerçekleştiriliyor. Puan eşitliği yaşanması halinde ise sırasıyla daha yüksek ağırlıklı standart puan, daha yüksek ÖBP, tercih sırası ve adayın yaşı gibi kriterler devreye giriyor.

ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzda, tercih yapılmadan önce programların özel koşullarının dikkatle incelenmesi ve adayın bu şartları taşıdığından emin olması gerektiği özellikle vurgulanıyor.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

DGS SAAT KAÇTA BİTİYOR?

2026 DGS saat 10.15'te başladı. Adaylara 135 dakika süre tanındığı için sınav 12.30'da sona erecek.

Ek süre hakkı bulunan adaylar ise ihtiyaç halinde 30 dakikaya kadar ilave süre kullanabilecek.

SINAVDAN EN ERKEN NE ZAMAN ÇIKILABİLİYOR?

Sınav kurallarına göre adaylar ilk 100 dakika dolmadan salonu terk edemiyor. Buna göre en erken çıkış saati 11.55 olarak uygulanıyor. Öte yandan sınavın son 15 dakikasında da salonlardan çıkış yapılamıyor. Saat 12.15'ten sonra salonda kalan adayların sınavın bitiş saati olan 12.30'a kadar beklemesi gerekiyor.

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