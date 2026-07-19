DGS maratonu tamamlanıyor! 2026 DGS sonuç tarihi: Sadece bu yıl geçerli olacak
Dikey Geçiş Sınavı bugün Türkiye ile KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da düzenleniyor. İki yıllık eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen adaylar 100 soruyu 135 dakikada yanıtlıyor. ÖSYM takvimine göre sonuçlar ağustosta açıklanacak ve yalnızca 2026-2027 yerleştirmelerinde geçerli olacak.
Ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen adayların katıldığı 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) bugün gerçekleştiriliyor. Türkiye genelindeki sınav merkezlerinin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da da yapılan sınavın ardından sonuç takvimi, puan hesaplama yöntemi ve sınav kuralları netlik kazandı.
2026 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2026 sınav takvimine göre DGS sonuçları 13 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Adaylar sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.
Açıklanacak puanlar yalnızca 2026-2027 eğitim-öğretim yılı kapsamında yapılacak DGS yerleştirmelerinde kullanılacak.
2026 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2026 sınav takvimine göre DGS sonuçları 13 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Adaylar sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.
Açıklanacak puanlar yalnızca 2026-2027 eğitim-öğretim yılı kapsamında yapılacak DGS yerleştirmelerinde kullanılacak.