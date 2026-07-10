OBP ile alan liseler 2026: İl il taban puanları ve yerel yerleştirme rehberi
2026 LGS sonuçlarının ardından tercih süreci 13-27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan liselerin yanı sıra yerel yerleştirme kapsamında OBP, ikamet adresi ve diğer kriterlerle öğrenci kabul eden okullar da tercih edilebilecek. Adaylar güncel okul listelerine e-Okul üzerinden erişebiliyor.
2026 LGS tercih maratonu başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan tercih ve yerleştirme kılavuzuyla birlikte öğrenciler hem merkezi sınav puanıyla hem de yerel yerleştirme sistemi kapsamında lise tercihlerini yapabilecek. Sınavsız yerleştirmede ise okul başarı puanı (OBP), kayıt alanı, devamsızlık durumu ve tercih önceliği gibi kriterler dikkate alınacak. Yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta ilan edilecek.
2026 LGS TERCİH TAKVİMİ BELLİ OLDU
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ile lise tercih sürecinin takvimi netleşti.
Buna göre öğrenciler tercihlerini 13-27 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar ise 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Tercih işlemleri e-Okul sistemi üzerinden yürütülecek.
OBP İLE ALAN LİSELER NASIL YERLEŞTİRİLİYOR?
Yerel yerleştirme kapsamında öğrenci kabul eden liselerde merkezi sınav puanı şartı aranmaz. Yerleştirme işlemleri öğrencinin eğitim geçmişi ve kayıt bilgileri dikkate alınarak gerçekleştirilir.
Bu kapsamda bazı Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri ile mesleki ve teknik Anadolu liseleri sınavsız öğrenci kabul ediyor. Hangi okulun yerel yerleştirme kapsamında öğrenci aldığı ise il ve ilçeye göre değişiklik gösteriyor.
YEREL YERLEŞTİRMEDE HANGİ KRİTERLER ESAS ALINIYOR?
MEB'in yerleştirme sisteminde öğrencilerin sıralaması yalnızca OBP'ye göre yapılmıyor. Birden fazla kriter birlikte değerlendiriliyor. Yerleştirmede dikkate alınan başlıca ölçütler şunlar:
- İkamet adresi ve kayıt alanı
- Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)
- Devamsızlık durumu
- 6, 7 ve 8. sınıf yıl sonu başarı puanları
- Tercih sıralaması
Bu kriterlerin birlikte değerlendirilmesiyle öğrenciler yerel yerleştirme kapsamında uygun okullara yerleştiriliyor.
OBP İLE LİSE TERCİHİ NASIL YAPILACAK?
LGS puanıyla merkezi yerleştirme yapmak istemeyen ya da sınavsız öğrenci alan okulları tercih edecek adaylar işlemlerini yerel yerleştirme ekranı üzerinden gerçekleştirecek.
Tercih oluşturulurken öğrencilerin kayıt alanında bulunan okulları dikkatle incelemesi, kontenjan bilgilerini kontrol etmesi ve tercih sıralamasını planlı şekilde oluşturması önem taşıyor.
SINAVSIZ ALAN LİSELER NEREDEN GÖRÜNTÜLENİYOR?
Yerel yerleştirme kapsamında öğrenci alan okulların güncel bilgilerine e-Okul sistemi üzerinden ulaşılabiliyor. Öğrenciler il, ilçe, okul türü ve kayıt alanı filtrelerini kullanarak tercih edebilecekleri liseleri görüntüleyebiliyor.
Tercih sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın Rota Maarif platformu da öğrencilere kapsamlı bir rehber sunuyor. Adaylar, platform üzerinden okul türü, il, ilçe ve farklı kriterlere göre filtreleme yaparak kendilerine uygun liseleri inceleyebiliyor. Okulların eğitim olanakları, kontenjan bilgileri, ulaşım durumu ve diğer tanıtıcı detaylar da sistem üzerinden karşılaştırmalı olarak görüntülenebiliyor. Böylece öğrenciler tercih listelerini oluştururken okulları daha ayrıntılı değerlendirme imkanı buluyor.
SINAVSIZ (OBP PUANI İLE ) ALAN LİSELER
İSTANBUL
|
İl
|
İlçe
|
Kurum Adı
|
Kurum
|
Alan
|
Yabancı
|
Sınav
|
2026 Yılı
|İSTANBUL
|BAŞAKŞEHİR
|
TOKİ Aliya İzzetbegoviç Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN
|İngilizce
|Sınavsız
|102
|İSTANBUL
|ÇATALCA
|
Şehit İlhan Sonkaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI (SINAVSIZ)
|İngilizce
|Sınavsız
|68
|İSTANBUL
|KÜÇÜKÇEKMECE
|
Küçükçekmece TASEV Ayakkabı Ve Saraciye Teknolojisi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|ALANI YOK
|İngilizce
|Sınavsız
|320
|İSTANBUL
|SİLİVRİ
|
Selimpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN
|İngilizce
|Sınavsız
|68
|İSTANBUL
|SULTANBEYLİ
|
Nilüfer Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI (SINAVSIZ)
|İngilizce
|Sınavsız
|68
ANKARA
|İl
|İlçe
|Kurum Adı
|Kurum Türü
|Alan
|Yabancı Dili
|Sınav Durumu
|2026 Yılı Okul Kontenjanı
|ANKARA
|SİNCAN
|Başkent OSB Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|ALANI YOK
|İngilizce
|Sınavsız
|34
İZMİR
|İl
|İlçe
|Kurum Adı
|Kurum Türü
|Alan
|Yabancı Dili
|Sınav Durumu
|2026 Yılı Okul Kontenjanı
|İZMİR
|BERGAMA
|Bergama Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN
|İngilizce
|Sınavsız
|68
|İZMİR
|ÇİĞLİ
|Çiğli Mehpare Yağcı Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN
|İngilizce
|Sınavsız
|34
|İZMİR
|KINIK
|Kınık Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN
|İngilizce
|Sınavsız
|34
|İZMİR
|SEFERİHİSAR
|Uluslararası Seferihisar Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN
|
İngilizce
|Sınavsız
|34
BURSA
|İl
|İlçe
|Kurum Adı
|Kurum Türü
|Alan
|Yabancı Dili
|Sınav Durumu
|2026 Yılı Okul Kontenjanı
|BURSA
|MUDANYA
|Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN
|İngilizce
|Sınavsız
|102
|BURSA
|MUSTAFAKEMALPAŞA
|Mustafa Kemal Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI (SINAVSIZ)
|İngilizce
|Sınavsız
|68
|BURSA
|MUSTAFAKEMALPAŞA
|Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|AİHL ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ PROGRAMI
|İngilizce
|Sınavsız
|34
|BURSA
|MUSTAFAKEMALPAŞA
|Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN
|İngilizce
|Sınavsız
|68