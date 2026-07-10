2026 LGS sonuçları açıklandı! MEB sonuç sorgulama ekranı ve tercih kılavuzu

"2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu" ile "Tercih Süreci Öğrenci ve Veli Bilgilendirme Kılavuzu" da yayımlandı. Böylece adaylar ve veliler, tercih takvimi, yerleştirme esasları, okul türleri ve tercih sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin resmi bilgilere tek noktadan ulaşabilecek.

2026 LGS sonuçları açıklandı. (Görsel: A Haber)

LGS SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 LGS sonuçlarını takvimde ilan edilen tarih doğrultusunda bugün saat 10.00 itibarıyla erişime açtı. Öğrenciler sonuç ekranından merkezi sınav puanlarını, yüzdelik dilimlerini ve yerleştirme sürecinde kullanacak bilgileri görüntüleyebiliyor.

2026 LGS'de 452 öğrenci 500 tam puan aldı. (Foto: MEB)

LGS'YE KATILIM ORANI YÜZDE 97,23 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Milli Eğitim Bakanlığının verilerine göre 2026 LGS kapsamındaki merkezi sınava 994 bin 358 aday katıldı. Sınav, yurt içinde 81 il ve 920 ilçedeki 4 bin 244 okulda, yurt dışında ise 8 ülkede bulunan 11 sınav merkezinde uygulandı. Katılım oranı yüzde 97,23 olarak kayıtlara geçti.

LGS'DE 452 ÖĞRENCİ 500 TAM PUAN ALDI

LGS kapsamında uygulanan merkezi sınavda öğrencilere sözel alanda 50, sayısal alanda ise 40 olmak üzere toplam 90 soru yöneltildi. Sonuçlara göre tüm soruları doğru yanıtlayan 452 öğrenci, 500 tam puan alarak sınavı en yüksek puanla tamamladı.