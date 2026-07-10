2026 LGS sonuçları açıklandı! MEB sonuç sorgulama ekranı ve tercih kılavuzu
2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçları bugün saat 10.00 itibarıyla erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), adayların puan ve yüzdelik dilim bilgilerini dijital sonuç ekranı üzerinden erişime sundu. Sonuçlarla birlikte Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ile okul kontenjanları da erişime açıldı. Gözler şimdi 13 Temmuz'da başlayacak lise tercih sürecine çevrildi.
13 Haziran 2026'da gerçekleştirilen merkezi sınavın ardından beklenen gün geldi. Öğrenciler LGS sonuçlarını MEB'in resmi sonuç sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor. Sonuç belgeleri basılı olarak gönderilmeyecek.
"2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu" ile "Tercih Süreci Öğrenci ve Veli Bilgilendirme Kılavuzu" da yayımlandı. Böylece adaylar ve veliler, tercih takvimi, yerleştirme esasları, okul türleri ve tercih sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin resmi bilgilere tek noktadan ulaşabilecek.
LGS SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI
Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 LGS sonuçlarını takvimde ilan edilen tarih doğrultusunda bugün saat 10.00 itibarıyla erişime açtı. Öğrenciler sonuç ekranından merkezi sınav puanlarını, yüzdelik dilimlerini ve yerleştirme sürecinde kullanacak bilgileri görüntüleyebiliyor.
LGS'YE KATILIM ORANI YÜZDE 97,23 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
Milli Eğitim Bakanlığının verilerine göre 2026 LGS kapsamındaki merkezi sınava 994 bin 358 aday katıldı. Sınav, yurt içinde 81 il ve 920 ilçedeki 4 bin 244 okulda, yurt dışında ise 8 ülkede bulunan 11 sınav merkezinde uygulandı. Katılım oranı yüzde 97,23 olarak kayıtlara geçti.
LGS'DE 452 ÖĞRENCİ 500 TAM PUAN ALDI
LGS kapsamında uygulanan merkezi sınavda öğrencilere sözel alanda 50, sayısal alanda ise 40 olmak üzere toplam 90 soru yöneltildi. Sonuçlara göre tüm soruları doğru yanıtlayan 452 öğrenci, 500 tam puan alarak sınavı en yüksek puanla tamamladı.
BAKAN TEKİN'DEN LGS SONUÇLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Sevgili öğrencilerim, bugün LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarını açıkladık. Sınavda aldığınız puanın ötesinde her biriniz bizim için eşsiz bir değere sahipsiniz. En kıymetlilerimizsiniz. Ortaöğretim sürecinde ilgi ve yeteneklerinize uygun olarak tercih edeceğiniz her eğitim kurumumuzda, sizi sevgi ve şefkatle karşılayacak kıymetli öğretmenlerimizi bulacaksınız.
Ortaokulu bitiren her öğrencimiz için sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarının yanı sıra yerel yerleştirme ve yetenek sınavıyla öğrenci alan Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri gibi ilgi ve yeteneklerinize uygun pek çok eğitim kurumumuz bulunmaktadır. Hayallerinizi gerçekleştirme yolunda tüm öğretmenlerimizle birlikte daima yanınızda olacağız. Bu heyecanlı yolculukta hepinize başarılar diliyor, gözlerinizden öpüyorum."