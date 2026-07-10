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2026 LGS sonuçları açıklandı! MEB sonuç sorgulama ekranı ve tercih kılavuzu

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2026 LGS sonuçları açıklandı! MEB sonuç sorgulama ekranı ve tercih kılavuzu

2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçları bugün saat 10.00 itibarıyla erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), adayların puan ve yüzdelik dilim bilgilerini dijital sonuç ekranı üzerinden erişime sundu. Sonuçlarla birlikte Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ile okul kontenjanları da erişime açıldı. Gözler şimdi 13 Temmuz'da başlayacak lise tercih sürecine çevrildi.

13 Haziran 2026'da gerçekleştirilen merkezi sınavın ardından beklenen gün geldi. Öğrenciler LGS sonuçlarını MEB'in resmi sonuç sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor. Sonuç belgeleri basılı olarak gönderilmeyecek.

"2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu" ile "Tercih Süreci Öğrenci ve Veli Bilgilendirme Kılavuzu" da yayımlandı. Böylece adaylar ve veliler, tercih takvimi, yerleştirme esasları, okul türleri ve tercih sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin resmi bilgilere tek noktadan ulaşabilecek.

2026 LGS sonuçları açıklandı. (Görsel: A Haber)2026 LGS sonuçları açıklandı. (Görsel: A Haber)

LGS SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 LGS sonuçlarını takvimde ilan edilen tarih doğrultusunda bugün saat 10.00 itibarıyla erişime açtı. Öğrenciler sonuç ekranından merkezi sınav puanlarını, yüzdelik dilimlerini ve yerleştirme sürecinde kullanacak bilgileri görüntüleyebiliyor.

MEB LGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

2026 LGS'de 452 öğrenci 500 tam puan aldı. (Foto: MEB)2026 LGS'de 452 öğrenci 500 tam puan aldı. (Foto: MEB)

LGS'YE KATILIM ORANI YÜZDE 97,23 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Milli Eğitim Bakanlığının verilerine göre 2026 LGS kapsamındaki merkezi sınava 994 bin 358 aday katıldı. Sınav, yurt içinde 81 il ve 920 ilçedeki 4 bin 244 okulda, yurt dışında ise 8 ülkede bulunan 11 sınav merkezinde uygulandı. Katılım oranı yüzde 97,23 olarak kayıtlara geçti.

2026 LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

LGS'DE 452 ÖĞRENCİ 500 TAM PUAN ALDI

LGS kapsamında uygulanan merkezi sınavda öğrencilere sözel alanda 50, sayısal alanda ise 40 olmak üzere toplam 90 soru yöneltildi. Sonuçlara göre tüm soruları doğru yanıtlayan 452 öğrenci, 500 tam puan alarak sınavı en yüksek puanla tamamladı.

LGS sonuçlarının ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklamalar da bulundu. (Foto: A Haber)LGS sonuçlarının ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklamalar da bulundu. (Foto: A Haber)

BAKAN TEKİN'DEN LGS SONUÇLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili öğrencilerim, bugün LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarını açıkladık. Sınavda aldığınız puanın ötesinde her biriniz bizim için eşsiz bir değere sahipsiniz. En kıymetlilerimizsiniz. Ortaöğretim sürecinde ilgi ve yeteneklerinize uygun olarak tercih edeceğiniz her eğitim kurumumuzda, sizi sevgi ve şefkatle karşılayacak kıymetli öğretmenlerimizi bulacaksınız.

Ortaokulu bitiren her öğrencimiz için sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarının yanı sıra yerel yerleştirme ve yetenek sınavıyla öğrenci alan Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri gibi ilgi ve yeteneklerinize uygun pek çok eğitim kurumumuz bulunmaktadır. Hayallerinizi gerçekleştirme yolunda tüm öğretmenlerimizle birlikte daima yanınızda olacağız. Bu heyecanlı yolculukta hepinize başarılar diliyor, gözlerinizden öpüyorum."

2026 LGS sonuçlarının açıklanmasıyla Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlandı. (Foto: A Haber)2026 LGS sonuçlarının açıklanmasıyla Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlandı. (Foto: A Haber)

ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ TERCİH VE YERLEŞTİRME KILAVUZU YAYIMLANDI

LGS sonuçlarıyla birlikte 2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açıldı. Kılavuzda okul kontenjanları, geçen yıllara ait yüzdelik dilimler, yerleştirme esasları, tercih kuralları ve okul türlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler yer aldı.

2026 LGS kapsamında lise tercih işlemleri ise 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Öğrencilerin tercih listelerini oluştururken yalnızca merkezi sınav puanını değil, yüzdelik dilimlerini, hedefledikleri okulların güncel kontenjanlarını ve kılavuzda yer alan yerleştirme esaslarını birlikte değerlendirmeleri, daha sağlıklı bir tercih planlaması yapmalarına katkı sağlayacak.

ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ TERCİH VE YERLEŞTİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü tarafından LGS tercih sürecine ilişkin ʺTercih Süreci Öğrenci ve Veli Bilgilendirme Kılavuzuʺ yayımlandı. (Görsel: MEB)MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü tarafından LGS tercih sürecine ilişkin ʺTercih Süreci Öğrenci ve Veli Bilgilendirme Kılavuzuʺ yayımlandı. (Görsel: MEB)

MEB'DEN TERCİH SÜRECİ KILAVUZU: ÖĞRENCİ VE VELİLER İÇİN KRİTİK UYARILAR

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan tercih dönemine yönelik "Tercih Süreci Öğrenci ve Veli Bilgilendirme Kılavuzu"nu erişime açtı.

Kılavuzda; yerleştirme takvimi, tercih sistemi, okul türleri, yerel ve merkezi yerleştirme kuralları ile tercih sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalar ayrıntılı şekilde yer alıyor. Bakanlık, tercihlerin yalnızca sınav puanına göre değil, yüzdelik dilim, okulun kontenjanı, ulaşım imkanları, yabancı dil seçenekleri ve okulun eğitim ortamı birlikte değerlendirilerek yapılmasını öneriyor.

Kılavuzda ayrıca öğrencilerin tercih sürecinde Rota Maarif dijital platformundan yararlanabileceği belirtilirken, velilere çocuklarının ilgi alanlarını ve hedeflerini dikkate alan destekleyici ve sakin bir yaklaşım sergilemeleri tavsiye ediliyor.

Yerleştirme sürecinde öğrencilerin önce yerel yerleştirme ekranından tercih yapacağı, ardından şartları sağlayan adayların merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile isteğe bağlı pansiyonlu okullar için tercih oluşturabileceği hatırlatılıyor. Böylece adaylar, tercih döneminde resmi kurallar doğrultusunda daha bilinçli bir planlama yapabilecek.

Tercih Süreci Öğrenci ve Veli Bilgilendirme Kılavuzu'na https://www.meb.gov.tr/lgs-tercih-sureci-icin-ogrenci-ve-velilere-yonelik-kilavuz-yayimlandi/haber/41320/tr adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

MEB'in yeni dijital tercih platformu, öğrencilerin lise seçim sürecini daha bilinçli yönetmesine destek sağlayacak. (Görsel: MEB)MEB'in yeni dijital tercih platformu, öğrencilerin lise seçim sürecini daha bilinçli yönetmesine destek sağlayacak. (Görsel: MEB)

BAKAN TEKİN'DEN YAPAY ZEKA DESTEKLİ TERCİH ROBOTU AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu yıl tercih döneminde öğrencileri desteklemek amacıyla yapay zeka destekli yeni bir tercih sisteminin kullanılacağını açıkladı.

Bugün erişime açılması beklenen sistemde merkezi sınavla öğrenci alan liselerin yanı sıra sınavsız yerleştirme kapsamındaki okullara ilişkin bilgiler de tek platformda sunuluyor. Öğrenciler; taban yerleşme puanları, yüzdelik dilimler, net bilgileri ve okul özelliklerini inceleyerek tercih planlaması yapabiliyor.

Platform üzerinden okullar; il, ilçe, okul türü, alan, okul kademesi ve pansiyon durumu gibi kriterlere göre filtrelenebiliyor. Ayrıca okulların fiziki imkanları, kontenjan bilgileri, öğretim şekli, ders saatleri ve iletişim bilgileri görüntülenebiliyor. Sistem, farklı okulları karşılaştırma ve taslak tercih listesi oluşturma imkanı da sunuyor.

Rota Maarif Platformu İçin Aşağıdaki Linke Tıklayın 👇
https://rotamaarif.meb.gov.tr/

LGS yerleştirme sonuçları ve boş kontenjan listeleri 5 Ağustos'ta aynı anda açıklanacak. (Foto: A Haber)LGS yerleştirme sonuçları ve boş kontenjan listeleri 5 Ağustos'ta aynı anda açıklanacak. (Foto: A Haber)

YERLEŞTİRME SONUÇLARI 5 AĞUSTOS'TA İLAN EDİLECEK

LGS kapsamında yapılan tercihlerin ardından yerleştirme sonuçları ile boş kontenjan listeleri 5 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler bu tarihte hangi liseye yerleştiklerini öğrenebilecek. Aynı gün ilan edilecek boş kontenjanlar ise nakil döneminde yeniden tercih yapacak adaylar için yol gösterici olacak.

Nakil başvuruları 5-14 Ağustos arasında yapılacak. (Foto: A Haber)Nakil başvuruları 5-14 Ağustos arasında yapılacak. (Foto: A Haber)

NAKİL BAŞVURULARI 5-14 AĞUSTOS ARASINDA YAPILACAK

Yerleştirme sonucunda okul değişikliği yapmak isteyen öğrenciler için iki aşamalı nakil süreci uygulanacak.

1. ve 2. nakil tercih başvuruları ile nakil sonuçların açıklanması 5-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Aşama Tarih Detay
LGS Sonuçlarının Açıklanması 10 Temmuz 2026 Cuma Sonuçlar MEB'in resmi sonuç ekranı üzerinden erişime açıldı.
Tercih Kılavuzunun Yayımlanması 10 Temmuz 2026 Cuma Okul kontenjanları, yüzdelik dilimler ve yerleştirme esasları ilan edildi.
LGS Tercih Dönemi 13-24 Temmuz 2026 Öğrenciler lise tercihlerini elektronik ortamda gerçekleştirecek.
Yerleştirme Sonuçları ve Boş Kontenjanların İlanı 5 Ağustos 2026 Yerleştirme sonuçları ile boş kontenjan listeleri aynı gün açıklanacak.
1. ve 2. Nakil Süreci 5-14 Ağustos 2026 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ve yerleştirme sonuçları bu süreçte gerçekleştirilecek.

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