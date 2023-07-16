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Haberler Eğitim Haberleri DGS SINAV YORUMLARI 2023! DGS nasıl geçti, sorular zor muydu, kolay mıydı? Türkçe, Matematik, Geometri... Dikey Geçiş Sınavı (DGS) öğrenci yorumları Twitter!

DGS SINAV YORUMLARI 2023! DGS nasıl geçti, sorular zor muydu, kolay mıydı? Türkçe, Matematik, Geometri... Dikey Geçiş Sınavı (DGS) öğrenci yorumları Twitter!

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.07.2023 Güncelleme Tarihi: 16.07.2023
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DGS SINAV YORUMLARI 2023! DGS nasıl geçti, sorular zor muydu, kolay mıydı? Türkçe, Matematik, Geometri... Dikey Geçiş Sınavı DGS öğrenci yorumları Twitter!

"DGS sorular zor muydu, kolay mıydı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. ÖSYM'nin düzenlediği Dikey Geçiş Sınavı'na katılarak ter döken öğrenciler, araştırmalarına hız kazandırdı. Binlerce adayın katılım sağladığı sınava ilişkin olarak DGS sınav ve soru yorumları sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılmaya başlandı. İşte 2023 DGS sınav yorumları...

DGS sınav yorumları 2023! 2 yıllık önlisans eğitimini lisans eğitimine tamamlamak amacıyla 135 dakikada 100 soruyu yanıtlayan adaylar sınavın ardından "DGS soruları zor muydu, kolay mıydı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 2023 DGS sınav ve soru yorumları Twitter!

DGS ZOR MUYDU KOLAY MIYDI?

DGS 16 Temmuz 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek, meslek yüksekokulu veya açıköğretim ön lisans programından mezun olan öğrenciler daha yüksek bir eğitim seviyesine ulaşma imkanı için ter dökecek.

DGS soru yorumları #DGS2023 etiketi ile Twitter üzerinden paylaşılacak.

Sınavın ardından adayların sosyal medyada paylaştığı yorumları haberimizde derleyeceğiz.

DGS PUAN HESAPLAMA 2023

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacak.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılaraktoplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacak.

Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacak.

2022-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2023-DGS'de ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacak. 2023-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2024-DGS'de ilgili ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacak.

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