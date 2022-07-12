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ALES son başvuru tarihi ne zaman, geçti mi? ALES geç başvurusu ne zaman bitiyor, başvuru ücreti nereye yatırılacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.07.2022
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ALES son başvuru tarihi ne zaman, geçti mi? ALES geç başvurusu ne zaman bitiyor, başvuru ücreti nereye yatırılacak?

ALES son başvuru tarihi ne zaman, geçti mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) kılavuzu geçtiğimiz haftalarda paylaşıldı. Peki, ALES son başvuru tarihi ne zaman, geçti mi? ALES başvuruları ne zaman bitiyor?

ALES son başvuru tarihi ne zaman, geçti mi? ALES başvuruları ne zaman bitiyor? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Lisansüstü eğitim ve akademik kariyer yapmak isteyen kişilerin tamamlaması gereken bir sınav olan ALES sınavı geç başvuru tarihi için geri sayım başladı. Peki, ALES son başvuru tarihi ne zaman, geçti mi? ALES başvuruları ne zaman bitiyor?

ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILIR?

ALES/2 Geç Başvuru Ücreti: 277,50 TL olarak belirlendi.

Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır.

ALES Geç başvuru ücreti ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/) üzerinden ödenebilir.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ALES/2 sınavı için başvuru yapacak olan adaylar sınav başvuruları internet üzerinden yapacak. ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilen başvurular için başvuru kılavuzundan yardım alınabilecek.

2022 ALES NE ZAMAN?

ALES 2022/2 sınavı 21 Ağustos 2022 Pazar günü uygulanacak.

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