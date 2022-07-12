ALES son başvuru tarihi ne zaman, geçti mi? ALES geç başvurusu ne zaman bitiyor, başvuru ücreti nereye yatırılacak?
ALES son başvuru tarihi ne zaman, geçti mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) kılavuzu geçtiğimiz haftalarda paylaşıldı. Peki, ALES son başvuru tarihi ne zaman, geçti mi? ALES başvuruları ne zaman bitiyor?
ALES son başvuru tarihi ne zaman, geçti mi? ALES başvuruları ne zaman bitiyor? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Lisansüstü eğitim ve akademik kariyer yapmak isteyen kişilerin tamamlaması gereken bir sınav olan ALES sınavı geç başvuru tarihi için geri sayım başladı. Peki, ALES son başvuru tarihi ne zaman, geçti mi? ALES başvuruları ne zaman bitiyor?
ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILIR?
ALES/2 Geç Başvuru Ücreti: 277,50 TL olarak belirlendi.
Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.
Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır.
ALES Geç başvuru ücreti ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/) üzerinden ödenebilir.
ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
ALES/2 sınavı için başvuru yapacak olan adaylar sınav başvuruları internet üzerinden yapacak. ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilen başvurular için başvuru kılavuzundan yardım alınabilecek.
2022 ALES NE ZAMAN?
ALES 2022/2 sınavı 21 Ağustos 2022 Pazar günü uygulanacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ALES son başvuru tarihi ne zaman, geçti mi? ALES geç başvurusu ne zaman bitiyor, başvuru ücreti nereye yatırılacak?
- DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS 2022 sonuç tarihi belli mi, açıklandı mı?
- Snapchat çöktü mü? 12 Temmuz Snapchat neden açılmıyor, erişim sorunu ne zaman düzelecek? SON DAKİKA HABERLER
- Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Temmuz ayı TCMB PPK toplantısı ne zaman? Faiz kararı ne olur?
- 13-14 Temmuz otobüsler ücretsiz mi? Çarşamba ve Perşembe günü İETT, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı?
- İl içi tayin sonuçları 2022 açıklandı mı? MEB öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
- LGS tercihleri ne zaman açıklanacak? 2022 LGS lise tercih sonuçları ne zaman belli olacak? MEB tarih verdi
- Bekçilik sınav yerleri sorgulama: 2022 1. Dönem bekçilik yazılı sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? PA son dakika duyurdu
- Bankalar yarın açık mı? 13 Temmuz Çarşamba bankalar açık mı, kapalı mı? Bayram sonrası bankalar ne zaman açılacak?
- İŞKUR 30 bini aşkın işçi alımı yapıyor! 2022 Temmuz ayı İŞKUR işçi alımı ilanları | Başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?
- SGK maaş farkları ne zaman yatacak? 2022 Temmuz zammı 4C emekli memur, SSK ve Bağ-Kur maaş farkları ne zaman ödenecek?
- Kurban ne zamana kadar kesilebilir? Kurban Bayramı'nın 4. günü kurban kesilir mi? Kurban kesim vakti ne zaman biter?