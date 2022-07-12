ALES son başvuru tarihi ne zaman, geçti mi? ALES geç başvurusu ne zaman bitiyor, başvuru ücreti nereye yatırılacak?

ALES son başvuru tarihi ne zaman, geçti mi? ALES başvuruları ne zaman bitiyor? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Lisansüstü eğitim ve akademik kariyer yapmak isteyen kişilerin tamamlaması gereken bir sınav olan ALES sınavı geç başvuru tarihi için geri sayım başladı. Peki, ALES son başvuru tarihi ne zaman, geçti mi? ALES başvuruları ne zaman bitiyor?