AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? AÖF yaz okulu online mı, yüz yüze mi son dakika?
"AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi 2023-2024 Açıköğretim Fakültesi yaz okulu takvimine göre; AÖF yaz okulu eğitim süreci, 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü başladı, 6 hafta sürecek ve 19 Ağustos tarihinde sona erecek. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? AÖF yaz okulu online mı, yüz yüze mi son dakika?
"AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? AÖF yaz okulu online mı, yüz yüze mi son dakika?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖF yaz okulu dersleri sürerken şimdilerde binlerce açıköğretim öğrencisi gözünü 6 haftalık sürecin ardından uygulanacak sınava çevirdi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavları online yani uzaktan olarak gerçekleştirilmişti. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? AÖF yaz okulu online mı, yüz yüze mi son dakika?
2023 AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI!
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu sınav giriş belgesi erişime açıldı.
Anadolu Üniversitesi'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu sınav giriş belgeleri yayımlandı! Belgenize http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.
2023 AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN BİTECEK?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi takvimi ile yaz okulu tarihleri belli oldu. Buna göre AÖF yaz okulu, 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü başladı ve 19 Ağustos'ta sona erecek.
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
6 haftalık eğitimin ardından öğrenciler sınava tabii tutulacak. Takvime göre, AÖF yaz okulu sınavı 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşecek.
YAZ OKULU SINAVI YÜZ YÜZE Mİ, ONLINE MI?
2023 AÖF yaz okulu sınavı online mı yoksa yüz yüze mi yapılacak sorusu, sınava girecek öğrenciler tarafından merak ediliyordu. Anadolu Üniversitesi'nin sınav giriş belgelerini yayımlamasıyla birlikte AÖF yaz okulu sınavının yüz yüze yapılacağı kesinleşti.
2022-2023 ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?
Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir.
YAZ OKULU SINAVI TEK OTURUM MU OLACAK?
Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür.
YAZ OKULU SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK?
Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecektir. Geçme notu 35'tir. 4 yanlış bir doğru uygulaması devam etmektedir.
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- AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? AÖF yaz okulu online mı, yüz yüze mi son dakika?
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