AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? AÖF yaz okulu online mı, yüz yüze mi son dakika?

YAZ OKULU SINAVI YÜZ YÜZE Mİ, ONLINE MI?

2023 AÖF yaz okulu sınavı online mı yoksa yüz yüze mi yapılacak sorusu, sınava girecek öğrenciler tarafından merak ediliyordu. Anadolu Üniversitesi'nin sınav giriş belgelerini yayımlamasıyla birlikte AÖF yaz okulu sınavının yüz yüze yapılacağı kesinleşti.

2022-2023 ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir.