DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? DGS sonuç tarihi açıklandı mı, belli mi?
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. DGS 2022 yılında 3 Temmuz tarihinde yapıldı. ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde başvurularını yapan adaylar sınava girdiler. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? DGS sonuç tarihi açıklandı mı, belli mi?
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? DGS sonuç tarihi açıklandı mı, belli mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada 3 Temmuz Pazar günü yapılan DGS'nin sonuçlarının hangi gün açıklanacağı duyuruldu ve ağustos ayına işaret edildi. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? DGS sonuç tarihi açıklandı mı, belli mi?
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS sonuçları 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;
a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları
b) Ön lisans başarı puanı
c) 2022-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
DGS PUANI HESAPLAMA
Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.
DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır.
Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır.
Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.
2021-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2022-DGS'de ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2022-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2023-DGS'de ilgili ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
2022 DGS tercihlerinin yapılacağı tarih henüz belli olmadı. Geçtiğimiz dönemler baz alındığında DGS tercihlerinin Eylül ayında yapılması bekleniyor.
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