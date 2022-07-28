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Son dakika: 4 üniversiteye rektör ataması

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 28.07.2022 Güncelleme Tarihi: 28.07.2022
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Son dakika: 4 üniversiteye rektör ataması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, 4 üniversiteye rektör ataması yapıldı.

Başkan Erdoğan tarafından 4 üniversiteye rektör ataması yapıldı.

Buna göre Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar,

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdurrahman Kürşat Aydoğan,

İstinye Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erkan İbiş,

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğüne de Prof. Dr. Feride Esra Gençtürk atandı.


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