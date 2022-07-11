YKS bugün açıklanır mı? 2022 YKS TYT AYT sınav sonuçları erken açıklanacak mı? Üniversite sınav sonuçları...
YKS bugün açıklanır mı? Üniversite heyecanı yaşayan öğrenciler büyük bir merakla sınav sonuçlarını bekliyor. Milyonlarca öğrencinin katılım sağladığı 2022 YKS sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağı araştırılıyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. Peki, YKS bugün açıklanır mı? 2022 YKS TYT AYT sınav sonuçları erken açıklanacak mı? Üniversite sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte son gelişmeler...
YKS bugün açıklanır mı? YKS TYT AYT üniversite sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Temmuz ayında açıklanacağı duyurulan YKS'nin, belirlenen tarihden önce açıklanıp açıklanmayacğaı merak ediliyor. ÖSYM tarafından yapılan son açıklamalara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Sınav sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Peki, YKS bugün açıklanır mı? 2022 YKS TYT AYT sınav sonuçları erken açıklanacak mı? Üniversite sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...
YKS BUGÜN AÇIKLANIR MI?
Hemen şunu belirtelim ki, ÖSYM tarafından 2022 YKS sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağı yönünde henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Erken açıklanma kararı alınmazsa, ÖSYM sınav takvimine göre 2022 YKS TYT AYT sınav sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.
Öğrenciler sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecekler.
YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
* Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
* Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.
* Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
* Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.
* TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.
* A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.
* AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A- SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.
* A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacaktır.
* Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), TYT Sosyal Bilimler Testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanından 5 soru cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; TYT Sosyal Bilimler Testinde toplam 25 soru bulunacaktır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Toplu taşıma ne zamana kadar ücretsiz? 11-12-13-14-15 Temmuz otobüsler, İETT, metro, metrobüs, Marmaray ücretsiz mi?
- Killa Hakan'dan haber var! Yoğun bakıma alınmıştı! Ünlü rapçi Killa Hakan'ın sağlık durumu nasıl? SON DAKİKA HABERLER
- YKS bugün açıklanır mı? 2022 YKS TYT AYT sınav sonuçları erken açıklanacak mı? Üniversite sınav sonuçları...
- DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? DGS 2022 sınav sonuç tarihi belli mi, açıklandı mı?
- Okullar ne zaman açılacak? 2022-2023 okulların açılış tarihi belli oldu mu? MEB takvimi...
- Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman, ayın kaçında oynanacak? Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı şifreli kanalda mı yayınlanacak?
- Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 11 Temmuz evde bakım maaşı yattı mı, ödendi mi? 11 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller...
- Öğretmen ataması ne zaman yapılacak 2022? 20 bin öğretmen atama takvimi açıklandı mı?
- YKS sonuçları bu hafta açıklanır mı? YKS 2022 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 4A, 4B, 4C'liler için kritik tarih! O tarihten önce sigortalı olanlar dikkat! SGK bünyesinde 52, 53,54 yaşındaçalışanlar...
- 400-600 TL hesaplara yatacak! Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı? Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak?
- Sözleşmeli personele güzel haber! Kamuda sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek?