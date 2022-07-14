ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Özel Güvenlik 98. Temel Eğitim ve 74. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları artık heyecan dorukta. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?