14 Temmuz 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.07.2022
ABONE OL
ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sınava katılım gösteren binlerce aday; ÖGG sonuçları açıklandı mı ve ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak gibi soruların cevaplarını merak ediyor. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Özel Güvenlik 98. Temel Eğitim ve 74. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları artık heyecan dorukta. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik 98. Temel Eğitim ve 74. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları 15 Temmuz'da açıklanacak...

ÖGG SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

ÖGG SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 50 TL ücret yatıracaklar.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacak.

Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA