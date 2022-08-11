DGS sonuç tarihi... DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? DGS AİS sonuç tarihi belli oldu mu?

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? DGS AİS sonuç tarihi belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak isteyen ya da açıköğretimden örgüne geçmek isteyenlerin katıldığı Dikey Geçiş Sınavında sonuç zamanı geldi. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? DGS AİS sonuç tarihi belli oldu mu?