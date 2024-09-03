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AUZEF kayıt yenileme tarihleri ne zaman, nasıl yapılır?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 14:52
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AUZEF kayıt yenileme tarihleri ne zaman, nasıl yapılır?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2024-2025 kayıt yenileme süreci 2 Eylül itibarıyla başladı. Öğrenciler konuya ilişkin detayları arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. AUZEF güz dönemi kayıt yenileme süreci 29 Eylül'e kadar devam edecek. İşte detayları...

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