ATA AÖF üç ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? ATA AÖF 3 ders sınavı sonuçları açıklandı mı?
ATA AÖF üç ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATA AÖF üç ders sınavı sonuçları için araştırmalar başladı. ATA AÖF üç ders sınavı 07 Ağustos 2022 Pazar günü saat 15:00’da, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul (Avrupa), İstanbul (Anadolu), İzmir, Kocaeli, Konya, Samsun, Trabzon ve Van illerinde yapıldı. Peki, ATA AÖF üç ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? ATA AÖF 3 ders sınavı sonuçları açıklandı mı?
ATA AÖF üç ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? ATA AÖF 3 ders sınavı sonuçları açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ATA AÖF üç ders sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. ATA AÖF üç ders sınavı 7 Ağustos Pazar günü yapıldı. Sınava giren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını bekliyorlar. Peki, ATA AÖF üç ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? ATA AÖF 3 ders sınavı sonuçları açıklandı mı?
ATA AÖF ÜÇ DERS SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ATA AÖF üç ders sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında bir bilgi verilmedi. 02-03 Temmuz 2022 tarihlerinde yapılan bütünleme sınavı sonuçları 8 Temmuz tarihinde açıklanmıştı.
Mezuniyet Üç Ders Sınav notu, Yarıyıl Sonu Sınavı notu yerine geçer. Başarı notu, sınav uygulanan her bir ders için Ara Sınav notunun %30'u ve Mezuniyet Üç Ders Sınavı notunun %70'i alınarak belirlenir. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir.
SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI
Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan Çarşamba günü (10 Ağustos 2022) saat 17.00'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz. Aynı zamanda AtaMeta uygulamamızın "Sınav İşlemleri" katından da sınav sorularına itiraz edebilirsiniz. Sınav Sorularına İtiraz İşlem Kılavuzuna ulaşmak için http://www.ataaof.edu.tr/dosyalar/soruitiraz.pdf adresini tıklayınız.
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