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DGS sınavı ne kadar, kaç dakika sürüyor? DGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.07.2022
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DGS sınavı ne kadar, kaç dakika sürüyor? DGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

DGS sınavı ne kadar, kaç dakika sürüyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. DGS 2022’ye başvurular mayıs ayında alındı. Adaylar işlemlerini 13 Mayıs ve 23 Mayıs tarihleri aralığında tamamladılar. Peki, DGS sınavı ne kadar, kaç dakika sürüyor? DGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

DGS sınavı ne kadar, kaç dakika sürüyor? DGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. DGS 2022 yılında temmuz ayında yapılacak. Sınava katılacak olan adaylar giriş belgesi üzerinden sınav yerlerini öğrenebiliyorlar. Peki, DGS sınavı ne kadar, kaç dakika sürüyor? DGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

DGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

DGS 2022 yılında 3 Temmuz tarihinde düzenlenecek. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacaktır. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

DGS'de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak.

Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları zorunludur. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına; sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.

Adaylar, sınav salonuna Sınava Giriş Belgeleri ile sınava giriş için geçerli kimlik belgeleri salon sınav görevlileri tarafından kontrol edilerek alınacak ve sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacaklardır. Yerine oturan aday Sınava Giriş Belgesi ile sınava giriş için geçerli kimlik belgesini sırasının üzerine koyacaktır.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar 12 Ağustos tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

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