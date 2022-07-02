DGS sınavı ne kadar, kaç dakika sürüyor? DGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. DGS 2022 yılında temmuz ayında yapılacak. Sınava katılacak olan adaylar giriş belgesi üzerinden sınav yerlerini öğrenebiliyorlar. Peki, DGS sınavı ne kadar, kaç dakika sürüyor? DGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak?