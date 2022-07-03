03 Temmuz 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri DGS saat kaçta bitecek? 2022 DGS sınav süresi ne kadar, kaç dakika? ÖSYM DGS oturum süresi...

DGS saat kaçta bitecek? 2022 DGS sınav süresi ne kadar, kaç dakika? ÖSYM DGS oturum süresi...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.07.2022 Güncelleme Tarihi: 03.07.2022
ABONE OL
DGS saat kaçta bitecek? 2022 DGS sınav süresi ne kadar, kaç dakika? ÖSYM DGS oturum süresi...

DGS saat kaçta bitecek? Tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek 2022 DGS saat 10.15'te başlayacak. DGS'ye katılacak öğrencilerin yakınları, sınavın kaç dakika süreceğini araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, DGS saat kaçta başlayacak, bitecek? 2022 DGS sınav süresi ne kadar, kaç dakika? Oturum süresi kaç dakika sürecek? İşte haberin detayları...

DGS saat kaçta bitecek? Üniversitelerin ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) bugün gerçekleştiriliyor. DGS'ye katılacak öğrenciler ve yakınları sınav süresini araştırıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile oturum süresi belli oldu. DGS sınav sürelerine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, DGS saat kaçta bitecek? 2022 DGS sınav süresi ne kadar, kaç dakika? İşte cevaplar...

2022 DGS SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

2022 DGS 3 Temmuz Pazar günü gerçekleştiriliyor. Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylara cevaplamaları için 150 dakika süre verilecek.

SINAVDA NELER SORULACAK?

Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akılyürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 DGS sınav sonuçları 12 Ağustos'ta açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır.

Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

2021-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2022-DGS'de ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2022 DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2023-DGS'de ilgili ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA