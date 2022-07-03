DGS saat kaçta bitecek? 2022 DGS sınav süresi ne kadar, kaç dakika? ÖSYM DGS oturum süresi...

DGS saat kaçta bitecek? Üniversitelerin ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) bugün gerçekleştiriliyor. DGS'ye katılacak öğrenciler ve yakınları sınav süresini araştırıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile oturum süresi belli oldu. DGS sınav sürelerine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, DGS saat kaçta bitecek? 2022 DGS sınav süresi ne kadar, kaç dakika? İşte cevaplar...

2022 DGS SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

2022 DGS 3 Temmuz Pazar günü gerçekleştiriliyor. Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylara cevaplamaları için 150 dakika süre verilecek.