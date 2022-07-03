DGS saat kaçta bitecek? 2022 DGS sınav süresi ne kadar, kaç dakika? ÖSYM DGS oturum süresi...
DGS saat kaçta bitecek? Tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek 2022 DGS saat 10.15'te başlayacak. DGS'ye katılacak öğrencilerin yakınları, sınavın kaç dakika süreceğini araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, DGS saat kaçta başlayacak, bitecek? 2022 DGS sınav süresi ne kadar, kaç dakika? Oturum süresi kaç dakika sürecek? İşte haberin detayları...
DGS saat kaçta bitecek? Üniversitelerin ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) bugün gerçekleştiriliyor. DGS'ye katılacak öğrenciler ve yakınları sınav süresini araştırıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile oturum süresi belli oldu. DGS sınav sürelerine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, DGS saat kaçta bitecek? 2022 DGS sınav süresi ne kadar, kaç dakika? İşte cevaplar...
2022 DGS SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?
2022 DGS 3 Temmuz Pazar günü gerçekleştiriliyor. Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylara cevaplamaları için 150 dakika süre verilecek.
SINAVDA NELER SORULACAK?
Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akılyürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.
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