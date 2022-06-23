DGS sınav yerleri bu hafta açıklanır mı? 2022 DGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? Gözler ÖSYM'de
DGS sınav yerleri heyecanla bekleniyor. Lisans programlarına geçiş yapmak isteyen öğrenciler, 2022 DGS başvurularını tamamladıktan sonra sınav tarihini beklemeye başladı. Şimdi ise gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. DGS hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, DGS sınav yerleri bu hafta açıklanır mı? 2022 DGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? ÖSYM ile sınav yerleri nereden öğrenilir? İşte cevaplar...
DGS sınav yerleri bu hafta açıklanır mı? Ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler, lisans programlarına geçiş yapabilmek için Dikey Geçiş Sınavı'na katılacak. DGS adı altında gerçekleştirilen merkezi sınavın başlamasına kısa bir süre kalırken, adaylar sınava girecekleri yer bilgisini araştırmaya başladı. Peki, DGS sınav yerleri bu hafta açıklanır mı? 2022 DGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? ÖSYM ile sınav yerleri nereden öğrenilir? İşte merak edilenler...
DGS SINAV YERLERİ BU HAFTA AÇIKLANIR MI?
ÖSYM tarafından sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden 1-2 hafta öncesinde erişime açılıyor. Buna göre, DGS sınav yerlerinin önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
SINAVDA NELER SORULACAK?
Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akılyürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.
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