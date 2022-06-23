DGS sınav yerleri bu hafta açıklanır mı? 2022 DGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? Gözler ÖSYM’de

DGS sınav yerleri bu hafta açıklanır mı? Ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler, lisans programlarına geçiş yapabilmek için Dikey Geçiş Sınavı'na katılacak. DGS adı altında gerçekleştirilen merkezi sınavın başlamasına kısa bir süre kalırken, adaylar sınava girecekleri yer bilgisini araştırmaya başladı. Peki, DGS sınav yerleri bu hafta açıklanır mı? 2022 DGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? ÖSYM ile sınav yerleri nereden öğrenilir? İşte merak edilenler...

DGS SINAV YERLERİ BU HAFTA AÇIKLANIR MI?

ÖSYM tarafından sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden 1-2 hafta öncesinde erişime açılıyor. Buna göre, DGS sınav yerlerinin önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.