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DGS sınav yerleri bu hafta açıklanır mı? 2022 DGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? Gözler ÖSYM'de

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.06.2022 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022
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DGS sınav yerleri bu hafta açıklanır mı? 2022 DGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? Gözler ÖSYM’de

DGS sınav yerleri heyecanla bekleniyor. Lisans programlarına geçiş yapmak isteyen öğrenciler, 2022 DGS başvurularını tamamladıktan sonra sınav tarihini beklemeye başladı. Şimdi ise gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. DGS hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, DGS sınav yerleri bu hafta açıklanır mı? 2022 DGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? ÖSYM ile sınav yerleri nereden öğrenilir? İşte cevaplar...

DGS sınav yerleri bu hafta açıklanır mı? Ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler, lisans programlarına geçiş yapabilmek için Dikey Geçiş Sınavı'na katılacak. DGS adı altında gerçekleştirilen merkezi sınavın başlamasına kısa bir süre kalırken, adaylar sınava girecekleri yer bilgisini araştırmaya başladı. Peki, DGS sınav yerleri bu hafta açıklanır mı? 2022 DGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? ÖSYM ile sınav yerleri nereden öğrenilir? İşte merak edilenler...

DGS SINAV YERLERİ BU HAFTA AÇIKLANIR MI?

ÖSYM tarafından sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden 1-2 hafta öncesinde erişime açılıyor. Buna göre, DGS sınav yerlerinin önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

2022 DGS NE ZAMAN?

2022 DGS, 3 Temmuz 2022 Pazar günü gerçekleştirilecek. Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylara cevaplamaları için 150 dakika süre verilecek.

SINAVDA NELER SORULACAK?

Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akılyürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 DGS sınav sonuçları 12 Ağustos'ta açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır.

Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

2021-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2022-DGS'de ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2022 DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2023-DGS'de ilgili ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.

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