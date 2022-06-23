ALES/2 başvuru tarihi ne zaman? 2022 2. ALES sınavı ne zaman yapılacak? Başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?
ALES/2 başvuru ne zaman? ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek ALES/2 sınavına başvurular başlıyor. Sınava hazırlıklarını sürdüren adaylar, başvuru ve sınav takvimini araştırmaya başladı. Öte yandan sınav ücreti de en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, ALES/2 başvuru tarihi ne zaman? 2022 2. ALES sınavı ne zaman yapılacak? ALES başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? İşte konu hakkında tüm detaylar...
ALES başvuru ve sınav tarihi ne zaman? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için hazırlıklar sürüyor. 2022 ALES/2 için başvuru süreci başlıyor. Türkiye'de lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde kullanılacak puanların belirlenmesi için yapılan ALES hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, ALES/2 başvuru tarihi ne zaman? 2022 2. ALES sınavı ne zaman yapılacak? ALES başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? İşte cevaplar...
ALES/2 BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
ALES/2 başvuruları 24 Haziran - 4 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak gerçekleştirebilecekler.
ALES/2 SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
ALES/2 sınav ücreti 185,00 TL'dir. Adaylar başvuru ücretlerini aşağıdaki bankalara yatırabilecekler.
• Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
• Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
• Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
• Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
• Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
• ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
• Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
• Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)
• İş Bankası'nın tüm şubeleri, internet bankacılığı ve mobil bankacılık
ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı,
sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.
Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.
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