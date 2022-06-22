KYK bayramdan önce yatacak mı? 2022 Haziran ayı KYK burs ve kredi ne zaman ödenecek? Son gelişmeler...
KYK bayramdan önce yatacak mı? Yükseköğrenim gören öğrencilere yönelik verilen burs ve kredi ödemeleri için araştırmalar sürüyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte söz konusu ödemelerin erken yapılıp yapılmayacağı merak edilmeye başlandı. Ramazan Bayramı öncesinde burs ve krediler erken yatırılmıştı. Peki, KYK bayramdan önce yatacak mı? 2022 Haziran ayı KYK burs ve kredi ne zaman ödenecek? İşte son gelişmeler...
KYK bursu bayramdan önce yatacak mı? Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından her ayın 6'sı ile 10'u arasında burs ve kredi ödemeleri gerçekleştiriliyor. Haziran ayı burs ve kredi ödemelerinin bayramdan önce yapılıp yapılmayacağını merak eden öğrenciler, konu hakkında son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, KYK bayramdan önce yatacak mı? 2022 Haziran ayı KYK burs ve kredi ne zaman ödenecek? İşte haberin detayları...
KYK BURSU BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?
2022 Haziran ayı KYK burs ve kredi ödemelerinin bayramdan önce yatırılıp yatırılmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.
KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?
Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.
İlk defa burs/kredi alacak öğrencilerin taahhütnamelerini nasıl ve ne zaman düzenlemeleri gerekmektedir?
Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak e-Devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak anne veya babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile; 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler.
BURS/KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
AÇIK ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ BURS/KREDİ ALABİLİR Mİ?
Yalnızca örgün öğretim öğrencilerine kredi/burs verilmektedir.
KREDİ HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?
• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma,
• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
• Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,
• Öğretim kurumunun kapatılması,
• Bakanlığa bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alınması,
• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.
BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?
• Başarısız olma,
• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,
• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
• Öğretim kurumunun kapatılması,
• Bakanlığa bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alma,
• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.
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