YKS SONUÇLARI İÇİN KRİTİK TARİH! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sınav sonuç tarihi açıklandı mı?
YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2022 YKS sonuçları açıklanma tarihi için geri sayım başlarken sonuçlarla beraber bu kez tercih maratonu yüz binlerce öğrenci için başlayacak. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sınav sonuç tarihi açıklandı mı?
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sınav sonuç tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM Başkanlığınca belirlenen takvime göre TYT, AYT ve YDT sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşmişti. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sınav sonuç tarihi açıklandı mı?
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları 20 Temmuz tarihinde açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
Sonuçlarda şu bilgiler bulunacaktır:
Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı
TYT puanı ve başarı sırası
varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)
Yerleştirme puanları ve başarı sıraları
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
SINAV SONUÇLARI NASIL KULLANILACAKTIR?
TYT, SAY, SÖZ, EA ve DİL sınav puanları hesaplanan adaylar, bu puan türleri ile öğrenci alan ön lisans ve lisans programlarını tercih edebileceklerdir. Ancak başarı sırası aranan programları en düşük başarı sırasına sahip adaylar tercih edebileceklerdir. İlgili sınav puanı hesaplanmayan adaylar bu puan türlerinde öğrenci alan programları tercih edemeyeceklerdir.
YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?
YKS sonuçlarının erken açıklanacağına dair herhangi bir duyuru bulunmuyor. Bazı kaynaklar bayram tatilinin 9 gün olması sebebiyle bu tarihten önce açıklanma ihtimali üzerinde durmuştu ancak bu ihtimale ilişkin bir gelişme yaşanmadı.
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- YKS SONUÇLARI İÇİN KRİTİK TARİH! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sınav sonuç tarihi açıklandı mı?
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