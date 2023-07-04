DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ! DGS’ye hangi okulda gireceğim? ÖSYM DGS sınav yerleri giriş belgesi sorgulama ekranı...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirlecek olan DGS'ye kısa bir süre kaldı. Bilindiği üzere sınav giriş belgesi olmadan sınava giriş yapılamıyor. Bu noktoda adaylar, DGS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arıyor. Peki, DGS sınav yerleri açıklandı mı? İşte, konuya ilişkin detaylar...