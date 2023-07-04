DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ! DGS'ye hangi okulda gireceğim? ÖSYM DGS sınav yerleri giriş belgesi sorgulama ekranı...
"DGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?" sorusu adayların gündeminde yer alıyor. Başvuruları 5 Haziran 2023 tarihinde sona eren Dikey Geçiş Sınavı, 16 Temmuz Pazar günü uygulanacak. Sınava sayılı günler kala "DGS sınav yerleri açıklandı mı?" sorusu araştırılmaya başlandı. İşte ÖSYM DGS sınav yerleri giriş belgesi sorgulama ekranı!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirlecek olan DGS'ye kısa bir süre kaldı. Bilindiği üzere sınav giriş belgesi olmadan sınava giriş yapılamıyor. Bu noktoda adaylar, DGS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arıyor. Peki, DGS sınav yerleri açıklandı mı? İşte, konuya ilişkin detaylar...
DGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
DGS sınav giriş yerleri belgesi henüz açıklanmadı. Ancak sınav giriş belgesinin DGS'nin uygulanacağı tarihten yaklaşık 10 gün öncesinde erişime açılması bekleniyor.
Bu bilgiler ışığında DGS sınav giriş belgesinin 6 Temmuz tarihine kadar açıklanması bekleniyor. Konuya dair resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecek.
DGS NE ZAMAN YAPILACAK?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 16 Temmuz 2023 Pazar günü ülke genelinde gerçekleştirilecek. Sınavın sonuçları ise 11 Ağustos 2023 tarihinde ilan edilecek.
DGS'de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacak. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak.
Adaylar DGS giriş belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sorgulayabilecekler.
DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA
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- DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ! DGS'ye hangi okulda gireceğim? ÖSYM DGS sınav yerleri giriş belgesi sorgulama ekranı...
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