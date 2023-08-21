Açık Lise kayıtları ne zaman, kayıt yenileme başladı mı? 2023-2024 AÖL kayıt takvimi!
Açık öğretim lisesi kayıtları, 3. dönem sınavlarının tamamlanmasının ardından öğrencilerin merakla beklediği bir konu haline gelmiştir. 2023-2024 eğitim yılı için ilkokul, ortaokul ve liselerin açılış tarihi de yaklaşmaktadır. Hem AÖL'e ilk kez kayıt yaptıracak olanlar hem de kayıt yenileme işlemini gerçekleştirmesi gereken öğrenciler, bu tarihleri merakla beklemektedir. Peki Açık Lise kayıtları ne zaman, kayıt yenileme başladı mı?
Açık öğretim lisesi kayıtları, 3. dönem sınavlarının tamamlanmasının ardından öğrencilerin merakla beklediği bir konu haline gelmiştir. 2023-2024 eğitim yılı için ilkokul, ortaokul ve liselerin açılış tarihi de yaklaşmaktadır. Hem AÖL'e ilk kez kayıt yaptıracak olanlar hem de kayıt yenileme işlemini gerçekleştirmesi gereken öğrenciler, bu tarihleri merakla beklemektedir. Peki Açık Lise kayıtları ne zaman, kayıt yenileme başladı mı?
AÇIK ÖĞRETİM LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
AÖL yeni dönem kayıtları ile ilgili olarak henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak 2023-2024 AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme takviminin açık lise 3. dönem sonuçlarının belli olmasının ardından paylaşılması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.
AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olanlar MEB tarafından ilan edilen tarihler arasında sınav İl ve İlçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Öğrencilik durumu " Silik, Donuk veya Aktif " olan öğrencilerimizden kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri ise sistem tarafından bir iş günü sonra otomatik olarak yapılacaktır. Bu öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yok.
Otomatik kayıt yenileme işlemi için ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında her gün mesai bitiminden sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi çalıştırılacak. Sistemin çalıştırıldığı saate kadar kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerimizin öğrencilik durumları sistem üzerinden "Aktif" yapılarak kayıt yenileme işlemi tamamlanacak.Kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı halde bir iş günü geçtikten sonra halen kayıt yenileme işlemi yapılmamış öğrencilerin kayıt yenileme işlemini yaptırmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek kayıt yenileme işlemini yaptırması gerekmektedir.
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