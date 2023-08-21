Açık Lise kayıtları ne zaman, kayıt yenileme başladı mı? 2023-2024 AÖL kayıt takvimi!

Açık öğretim lisesi kayıtları, 3. dönem sınavlarının tamamlanmasının ardından öğrencilerin merakla beklediği bir konu haline gelmiştir. 2023-2024 eğitim yılı için ilkokul, ortaokul ve liselerin açılış tarihi de yaklaşmaktadır. Hem AÖL'e ilk kez kayıt yaptıracak olanlar hem de kayıt yenileme işlemini gerçekleştirmesi gereken öğrenciler, bu tarihleri merakla beklemektedir. Peki Açık Lise kayıtları ne zaman, kayıt yenileme başladı mı?