DGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? Dikey Geçiş Sınavı 2023 sınav takvimi açıklandı mı?
"DGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adayların gündeminde yer alan Dikey Geçiş Sınavı başvuru ve sınav takvimini merak ediyor. Peki, DGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? Dikey Geçiş Sınavı 2023 sınav takvimi açıklandı mı?
"DGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? Dikey Geçiş Sınavı 2023 sınav takvimi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar söz konusu sınav için başvuru işlemlerini tamamlayacaklar. Peki, DGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? Dikey Geçiş Sınavı 2023 sınav takvimi açıklandı mı?
DGS NE ZAMAN 2023?
DGS 16 Temmuz 2023, başvuru tarihi 26.05.2023- 05.06.2023 arası olacak. Sonuçlar ise 11 ağustos 2023'de açıklanacak.
DGS tarihlerinde her hangi bir değişim söz konusu olursa haberimizde yer vereceğiz
DGS HAKKINDA
Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.
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