15 Tatilden sonra okul ne zaman açılacak? Dersler kaç Şubat’ta başlayacak? Yarıyıl tatili uzadı mı, uzayacak mı?

Yarıyıl tatilinin tadını çıkaran öğrenciler yarıyıl tatillerinin ilk haftasını geride bırakırken bir yandan da okulların ne zaman açılacağını öğrenmeye çalışıyor. Eylül ayında başlayan 1. dönemi arkalarında bırakan öğrencilerin 15 tatili başladı. Öğrenciler bir yandan arama motorlarında "15 tatilden sonra okul ne zaman açılacak?", " Dersler kaç Şubat'ta başlayacak?" sorularını araştırıyor. İşte konuya ilişkin merak edilenler...