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15 Tatilden sonra okul ne zaman açılacak? Dersler kaç Şubat'ta başlayacak? Yarıyıl tatili uzadı mı, uzayacak mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.01.2023
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15 Tatilden sonra okul ne zaman açılacak? Dersler kaç Şubat’ta başlayacak? Yarıyıl tatili uzadı mı, uzayacak mı?

15 tatilden sonra okul ne zaman açılacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. 2022-2023 eğitim öğretim yılının 1. dönemi 20 Ocak Cuma günü sonlandı. Tatilinin tadını çıkarak öğrenciler desrlerin ne zaman başlayacağını öğrenmeye çalışıyor. Peki 15 tatilden sonra okul ne zaman açılacak? Dersler kaç Şubat'ta başlayacak? Yarıyıl tatili uzadı mı, uzayacak mı?

Yarıyıl tatilinin tadını çıkaran öğrenciler yarıyıl tatillerinin ilk haftasını geride bırakırken bir yandan da okulların ne zaman açılacağını öğrenmeye çalışıyor. Eylül ayında başlayan 1. dönemi arkalarında bırakan öğrencilerin 15 tatili başladı. Öğrenciler bir yandan arama motorlarında "15 tatilden sonra okul ne zaman açılacak?", " Dersler kaç Şubat'ta başlayacak?" sorularını araştırıyor. İşte konuya ilişkin merak edilenler...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Toplamda iki hafta süren 15 tatil hafta sonuyla birlikte 21 Ocak günü başlamış oldu. 15 tatil 3 Şubat 2023 tarihinde sonlanacak

Buna göre 6 Şubat Pazartesi günü okullarda ders zili çalacak.

NİSAN ARA TATİL HANGİ GÜN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimine göre okullarda ikinci dönem 6 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Bakanlık tarafından ilk ara tatil 14-18 Kasım tarihlerinde uygulandı.

Okullarda ikinci ara tatil ise 17-20 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihler, Ramazan bayramıyla benzer tarihlere denk gelecek. Normal şartlarda resmi tatillerden olan Ramazan bayramında öğrenciler ek olarak tatil yapıyordu.

Ara tatil hafta sonları dahil olmak üzere toplam 9 gün sürecek. Öğrenciler, dönem arasında yoğun tempodan uzaklaşmış olacak.

2023 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Yaz tatili 16 Haziran 2023 Cuma günü karnelerin dağıtılması ardından başlayacak.

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