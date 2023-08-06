"DGS ne zaman, erken açıklanır mı 2023? ÖSYM DGS sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 16 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen DGS sınavının ardından adayların gözü, kulağı sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 takvim sonrasında sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, DGS ne zaman, erken açıklanır mı 2023? ÖSYM DGS sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?