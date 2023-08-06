"2023 Üniversite tercihleri ne zaman belli olacak? YKS üniversite tercihleri hangi tarihte açıklanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercihleri önümüzdeki hafta 8 Ağustos tarihinde sona ererken ÖSYM'den son dakika YKS tercih sonuçları açıklandı duyurusu bekleniyor. Üniversite kayıtları 28 Ağustos 2023 tarihinde başlamadan önce üniversite yerleştirme tercih sonuçları açıklanmış olacak. Peki, 2023 Üniversite tercihleri ne zaman belli olacak? YKS üniversite tercihleri hangi tarihte açıklanacak?