2023 Üniversite tercihleri ne zaman belli olacak? YKS üniversite tercihleri hangi tarihte açıklanacak?
"2023 Üniversite tercihleri ne zaman belli olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Haziran ayında sınava giren adaylar sonuçlar açıklandıktan sonra tercih işlemlerinin gerçekleştirirken yapılan açıklamaya göre sonuçların açıklanmasının ardından bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri aralığında yapılacak. Peki, 2023 Üniversite tercihleri ne zaman belli olacak? YKS üniversite tercihleri hangi tarihte açıklanacak?
"2023 Üniversite tercihleri ne zaman belli olacak? YKS üniversite tercihleri hangi tarihte açıklanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercihleri önümüzdeki hafta 8 Ağustos tarihinde sona ererken ÖSYM'den son dakika YKS tercih sonuçları açıklandı duyurusu bekleniyor. Üniversite kayıtları 28 Ağustos 2023 tarihinde başlamadan önce üniversite yerleştirme tercih sonuçları açıklanmış olacak. Peki, 2023 Üniversite tercihleri ne zaman belli olacak? YKS üniversite tercihleri hangi tarihte açıklanacak?
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS tercih sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili ÖSYM bir bilgi paylaşmadı. Üniversite yerleştirme sonuçlarının 8 Ağustos 2023 tarihinden sonra 1-2 hafta içerisinde adayların erişimine açılması bekleniyor.
Konu ile ilgili ÖSYM'den resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
YKS TERCİH DÖNEMİ SONA ERİYOR!
TYT, AYT, YDT oturumlarından oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilmiş, sonuçları ise 20 Temmuz 2023 tarihinde erişime açılmıştı.
Sonuçların ardından ise YKS tercih maratonu başlamıştı. ÖSYM takvimine göre 27 Temmuz'da başlayan üniversite tercihleri, 8 Ağustos 2023 Salı günü sona erecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2023 Üniversite tercihleri ne zaman belli olacak? YKS üniversite tercihleri hangi tarihte açıklanacak?
- Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi hangi kanalda yapılacak?
- Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını yeni sezon tarihi açıklandı mı?
- Mete Gazoz'un hastalığı nedir? Dünya şampiyonu Mete Gazoz kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Bakın ünlü futbolcular aslen nereli! Listede yok yok! Arda Güler, Uğurcan Çakır, Kerem Aktürkoğlu, Cengiz Ünder...
- DGS ne zaman, erken açıklanır mı 2023? ÖSYM DGS sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Yalova'da deprem son dakika! 6 Ağustos Yalova ve İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler listesi!
- 100 bin işçinin yüzü torba yasada gülecek! Listeye tek tek yansıdı, Meclis tarihi netleşti! Taşeron, TYP, belediye şirket işçisi...
- Emekli zamlı maaş ödeme takvimi belli oldu 2023! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Tahsis numarasına göre yatacak! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar.....
- Kabine Toplantısı yarın var mı, yok mu? 7 Ağustos Pazartesi Kabine saat kaçta toplanacak? Gündem maddeleri neler?
- Her ülkeye uyarı yağmıştı! Acil dikkat çağrısı geçmeden Türkiye'de görüldü! Yine etkili olacak! Hatay, Antalya, İzmir ve Adana'dan sonra...
- Galatasaray dünya yıldızına doymuyor! Zaha'yı unutturacak transfer hamlesi!