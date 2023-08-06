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2023 Üniversite tercihleri ne zaman belli olacak? YKS üniversite tercihleri hangi tarihte açıklanacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.08.2023
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2023 Üniversite tercihleri ne zaman belli olacak? YKS üniversite tercihleri hangi tarihte açıklanacak?

"2023 Üniversite tercihleri ne zaman belli olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Haziran ayında sınava giren adaylar sonuçlar açıklandıktan sonra tercih işlemlerinin gerçekleştirirken yapılan açıklamaya göre sonuçların açıklanmasının ardından bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri aralığında yapılacak. Peki, 2023 Üniversite tercihleri ne zaman belli olacak? YKS üniversite tercihleri hangi tarihte açıklanacak?

"2023 Üniversite tercihleri ne zaman belli olacak? YKS üniversite tercihleri hangi tarihte açıklanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercihleri önümüzdeki hafta 8 Ağustos tarihinde sona ererken ÖSYM'den son dakika YKS tercih sonuçları açıklandı duyurusu bekleniyor. Üniversite kayıtları 28 Ağustos 2023 tarihinde başlamadan önce üniversite yerleştirme tercih sonuçları açıklanmış olacak. Peki, 2023 Üniversite tercihleri ne zaman belli olacak? YKS üniversite tercihleri hangi tarihte açıklanacak?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili ÖSYM bir bilgi paylaşmadı. Üniversite yerleştirme sonuçlarının 8 Ağustos 2023 tarihinden sonra 1-2 hafta içerisinde adayların erişimine açılması bekleniyor.

Konu ile ilgili ÖSYM'den resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

YKS TERCİH DÖNEMİ SONA ERİYOR!

TYT, AYT, YDT oturumlarından oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilmiş, sonuçları ise 20 Temmuz 2023 tarihinde erişime açılmıştı.

Sonuçların ardından ise YKS tercih maratonu başlamıştı. ÖSYM takvimine göre 27 Temmuz'da başlayan üniversite tercihleri, 8 Ağustos 2023 Salı günü sona erecek.

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