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Okul ara tatil hangi tarihte başlayıp bitecek? Kasım ara tatile kaç gün kaldı 2023? MEB tarihi açıkladı!

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.10.2023
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Okul ara tatil hangi tarihte başlayıp bitecek? Kasım ara tatile kaç gün kaldı 2023? MEB tarihi açıkladı!

"Kasım ara tatil 9 gün mü olacak?" sorusu öğrenci ve veliler tarafından mera konusu oluyor. İlköğretim, ortaokul ve lise öğrencileri, tatil planlarını yapabilmek ve dinlenme fırsatlarını değerlendirebilmek için ara tatil tarihlerini merakla bekliyor. İşte, MEB ilk ara tatil tarihi...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan tatil takvimi, 2023-2024 eğitim öğretim yılında öğrenci ve veliler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Okulların ilk ara tatil tarihi ise belli oldu. İşte, MEB son açıklamalar...

OKULLARDA İLK ARA TATİL NE ZAMAN 2023?

2023-2024 Eğitim öğretim yılı kasım ara tatili için tarih belli oldu. Öte yandan tatilin kaç gün olacağı da araştırılanlar arasında yer alıyor.

MEB tatil takvimine göre ilk ara tatil 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.

ÖĞRENCİLER 9 GÜN TATİL YAPACAK!

13-17 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek ara tatil hafta sonu tatillerini de kapsadığında öğrenciler 9 gün boyunca tatilin tadını çıkaracak.

SÖMESTR NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma günü sona erecek.

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?

Kasım ara tatili ardından 22 Ocak-2 Şubat arasında yarıyıl tatili verecek öğrenciler 5 Şubat günü okula dönecek. 14 Haziran 2024 Cuma ikinci dönem de sonlanacak ve okullar yaz tatili arası verecek.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem Nisan ara tatili 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.

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