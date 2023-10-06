Okul ara tatil hangi tarihte başlayıp bitecek? Kasım ara tatile kaç gün kaldı 2023? MEB tarihi açıkladı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan tatil takvimi, 2023-2024 eğitim öğretim yılında öğrenci ve veliler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Okulların ilk ara tatil tarihi ise belli oldu. İşte, MEB son açıklamalar...