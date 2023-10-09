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YÖK Başkanı Özvar'dan üniversitelere yönelik açıklama! Açıköğretim programlarında yüzde 99,8 oranında doluluk...

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 09.10.2023 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023
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YÖK Başkanı Özvar’dan üniversitelere yönelik açıklama! Açıköğretim programlarında yüzde 99,8 oranında doluluk...

YÖK Başkanı Özvar yaptığı açıklamada "Açıköğretim programlarıyla birlikte bir milyonun biraz üzerinde olan kontenjanlarımız bu yıl yüzde 99,8 gibi çok yüksek bir doluluk oranına ulaşmıştır." ifadeleri kullandı. İşte detaylar...

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