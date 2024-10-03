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KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı | 2024 KPSS Ortaöğretim sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 10:33 Güncelleme: 04.10.2024 11:18
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KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı | 2024 KPSS Ortaöğretim sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

2024 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları için geri sayım sona erdi. Sonuçlar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden erişime açıldı. Adaylar sonuc.osym.gov.tr adresine girerek sonucu öğrenebilecek.

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