AÖL kayıt yenileme takvimi açıklandı mı 2023? AÖL sınavlar yüz yüze mi, online mı yapılacak?
"AÖL kayıt yenileme takvimi açıklandı mı 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açık Öğretim Kurumları (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınav tarihleri belli oldu. AÖL sınavları 81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. İşte konu hakkında detaylar...
"AÖL kayıt yenileme takvimi açıklandı mı 2023? AÖL sınavlar yüz yüze mi, online mı yapılacak?" sorularının cevapları srorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023-2024 AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi olacak sorusu gündemde yer alırken, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan önemli açıklama geldi. Açık lise kayıtlarını yaptıran öğrenciler tarafından Açık lise sınavlarının nasıl uygulanacağı merak ediliyor. 2023-2024 AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri devam ediyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...
2023 AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Açık Lise 1. dönem sınav tarihleri MEB tarafından paylaşıldı. 23-24 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan Açık öğretim lisesi sınavları oturum bilgileri şu şekilde:
1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da,
2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,
3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN, NASIL ALINIR?
Adaylar, 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ; - Açık öğretim liseleri için;
https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx - Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.
AÖL SINAVLARI ONLİNE MI?
Bakan Tekin, açık liselerdeki yeni düzenleme sonrasında gelinen son durumla ilgili açıklamada bulunarak Bakan Tekin, açık liselerdeki yeni düzenleme sonrasında gelinen son durumu da paylaştı. Sınavların online değil yüz yüze yapılacağını hatırlattı.
AÖL sınavlarıyla ilgili olarak Bakan Tekin şu açıklamada bulundu: "Açık lise ile ilgili uygulamaya baktık. An itibariyle bizim tanımladığımız meşru gerekçeler, sebeplerle açık liseye kayıt yaptıran öğrenci sayısı çok azalmış durumda. Yaklaşık 10 bin kayıt yaptıran öğrenci var. Aldığımız tedbirin kamuoyunda pozitif karşılık bulduğunu ve doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Bu yıl açık lise sınavları da yüz yüze olacak."
Mesleki Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptırmak isteyenlerin yüz yüze eğitim alabilecekleri en yakın Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine başvurmaları gerekmektedir.
Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine ilk kayıt yaptırmak isteyenlerin yüz yüze eğitim alabilecekleri en yakın Anadolu İmam Hatip Liselerine başvurmaları gerekmektedir.
Açık Öğretim Ortaokulu veya Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptırmak isteyenlerin en yakın Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.
AÖL 1. DÖNEM SINAV KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ
2023-2024 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri;
Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi için 15 Eylül 2023 tarihinden 02 Ekim 2023 tarihi mesai bitimine kadar yapılacaktır.
Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi için 15 Eylül 2023 tarihinden 16 Ekim 2023 tarihi mesai bitimine kadar yapılacaktır.
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- AÖL kayıt yenileme takvimi açıklandı mı 2023? AÖL sınavlar yüz yüze mi, online mı yapılacak?
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