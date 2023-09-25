AÖF sınavları ne zaman, nasıl yapılacak 2023? AÖF sınavları online, yüz yüze mi yapılacak?
"AÖF sınavları ne zaman, nasıl yapılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler ilk olarak AÖF Güz Dönemi sınavlarına katılacak. Ardından AÖF Bahar Dönemi sınavları uygulanacak. Başarısız olan adaylar için AÖF yaz okulu sınavı da düzenlenecek. İşte konu hakkında son gelişmeler...
"AÖF sınavları ne zaman, nasıl yapılacak 2023? AÖF sınavları online, yüz yüze mi yapılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler ilk olarak AÖF Güz Dönemi sınavlarına katılacak. Ardından AÖF Bahar Dönemi sınavları uygulanacak. Başarısız olan adaylar için AÖF yaz okulu sınavı da düzenlenecek. İşte, konu hakkında son gelişmeler...
AÖF SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ 2023-2024
Güz Dönemi Ara Sınavı 09-10 Aralık 2023
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 20- 21 Ocak 2024
Bahar Dönemi Ara Sınavı 20-21 Nisan 2024
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25-26 Mayıs 2024
Yaz Okulu Sınavı 17 Ağustos 2024
AÖF SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?
AÖF sınavlarının nasıl uygulanacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin detaylar belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.
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- AÖF sınavları ne zaman, nasıl yapılacak 2023? AÖF sınavları online, yüz yüze mi yapılacak?
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