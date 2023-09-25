"AÖF sınavları ne zaman, nasıl yapılacak 2023? AÖF sınavları online, yüz yüze mi yapılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler ilk olarak AÖF Güz Dönemi sınavlarına katılacak. Ardından AÖF Bahar Dönemi sınavları uygulanacak. Başarısız olan adaylar için AÖF yaz okulu sınavı da düzenlenecek. İşte, konu hakkında son gelişmeler...