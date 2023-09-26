DGS ek tercihler ne zaman başlıyor? DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte ÖSYM takvimi...
"DGS ek tercihler ne zaman başlıyor?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023 DGS üniversite kayıtlarının bitmesi ile DGS ek tercihleri için bekleyiş başladı. Yapılan genel yerleştirmede umduğunu bulamayan binlerce aday, ÖSYM'nin boş kontenjanlar için yeniden tercih sürecini başlatmasını bekliyor. İşte konu hakkında detaylar...
"DGS ek tercihler ne zaman başlıyor? DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) yerleştirme işlemlerinin tamamlanması ardından gözler ek tercih sürecine çevrildi. Merkezi yerleştirmelerde boş kalan kontenjanlara ek yerleştirmeler yapılacak. DGS ek tercih kılavuzuyla tarihler paylaşılacak. İşte konu hakkında son gelişmeler...
DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılacak DGS ek tercih süreci adayların gündeminde yer alıyor. Yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, 20 Eylül 2023 tarihinde sona erdi.
Kayıt işlemlerinin ardından boş kalan kontenjanlar ilan edilecek, ek yerleştirme başvuruları alınacak.
Yakın zaman içinde ÖSYM'nin kılavuzu yayımlaması ve ek tercih sürecini başlatması bekleniyor.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
2023-DGS ek yerleştirme işlemlerinin tamamlanması ardından sonuçlar https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ilan edilecek.
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