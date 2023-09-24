Bursluluk parası ne zaman, hangi tarihte yatacak 2023? 2023-2024 İOKBS bursluluk paraları ne kadar, kaç TL oldu?
"Bursluluk parası ne zaman, hangi tarihte yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 23 Eylül Cuma günü adaylar ile buluşan İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ardından burs ödeme tarihleri araştırılıyor. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine 12 ay süreyle yatacak destek için gözler Milli Eğitim Bakanlığı MEB duyurularında. İşte konu hakkında detaylar...
"Bursluluk parası ne zaman, hangi tarihte yatacak 2023? 2023-2024 İOKBS bursluluk paraları ne kadar, kaç TL oldu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sınavın ardından açıklanan sonuçlarla burs alıp almadıklarını öğrenen öğrenciler ödeme tarihlerini araştırmaya başladı. ''2023 İOKBS bursu ne kadar, almak için gerekli belgeler neler?'' soruları gündemdeki yerini aldı. İşte konu hakkında detaylar...
İOKBS BURSU NE KADAR, KAÇ TL?
2023 yılında geçerli olacak burs ücreti aylık 863 TL olarak belirlendi.
BURLULUK PARASI NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA YATACAK?
Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.
Burs ödemeleri, Vakıfbank ve PTT aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Burs ödemelerini PTT aracılığıyla alan öğrenciler, telefonlarından veya bilgisayarlarından PTT canlı destek üzerinden ad, soyad, e-posta ve telefon numarası ile bursun yatıp yatmadığını sorgulayabilirler.
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