"Bursluluk parası ne zaman, hangi tarihte yatacak 2023? 2023-2024 İOKBS bursluluk paraları ne kadar, kaç TL oldu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sınavın ardından açıklanan sonuçlarla burs alıp almadıklarını öğrenen öğrenciler ödeme tarihlerini araştırmaya başladı. ''2023 İOKBS bursu ne kadar, almak için gerekli belgeler neler?'' soruları gündemdeki yerini aldı. İşte konu hakkında detaylar...