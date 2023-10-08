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DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 ÖSYM DGS ek yerleştirme sonuçları belli oldu mu?

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Giriş Tarihi: 08.10.2023
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DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 ÖSYM DGS ek yerleştirme sonuçları belli oldu mu?

"DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 4 Ekim'de tamamlanan DGS ek tercih işlemleri sonrasında, ek tercih sonuçları gündeme geldi. İşte konu hakkında son gelişmeler...

"DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 ÖSYM DGS ek yerleştirme sonuçları belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini, 4 yıllık lisans düzeyine yükseltmek isteyen öğrenciler, DGS ek tercih sonuçlarını bekliyor. İşte konu hakkında detaylar...

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından DGS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı.

4 Ekim 2023 tarihinde tercih sürecinin bitmesinin ardından, sonuçların da birkaç hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor.

DGS EK TERCİH İŞLEMLER SONA ERDİ

Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin resmi internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda tamamladı.

Ek yerleştirme tercih işlemleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden yapıldı ve 4 Ekim'de saat 23.59'da sona erdi.

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