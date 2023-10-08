DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 ÖSYM DGS ek yerleştirme sonuçları belli oldu mu?
"DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 4 Ekim'de tamamlanan DGS ek tercih işlemleri sonrasında, ek tercih sonuçları gündeme geldi. İşte konu hakkında son gelişmeler...
"DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 ÖSYM DGS ek yerleştirme sonuçları belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini, 4 yıllık lisans düzeyine yükseltmek isteyen öğrenciler, DGS ek tercih sonuçlarını bekliyor. İşte konu hakkında detaylar...
DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından DGS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı.
4 Ekim 2023 tarihinde tercih sürecinin bitmesinin ardından, sonuçların da birkaç hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor.
DGS EK TERCİH İŞLEMLER SONA ERDİ
Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin resmi internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda tamamladı.
Ek yerleştirme tercih işlemleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden yapıldı ve 4 Ekim'de saat 23.59'da sona erdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 ÖSYM DGS ek yerleştirme sonuçları belli oldu mu?
- AUZEF ara sınavları (vize) ne zaman yapılacak? AUZEF sınav yerleri ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?
- Emeklinin Ocak yeni zammı gün yüzüne çıktı! SSK - Bağkur, 4A, 4B, 4C'li bayram edecek! %55 ek zam ile 7.500 TL + refah payı...
- Aile destek ödemesi Eylül 2023 ne zaman yatacak? Aile destek ödemesi ne kadar, kaç TL oldu?
- Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 kayıtları ne zaman bitecek? AÖL kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?
- Bu yıl Ramazan ne zaman, hangi tarihte başlıyor? 2024 Ramazan ayı başlangıç tarihi!
- Kabine Toplantısı ne zaman 2023? İlk Kabine Toplantısı 9 Ekim Pazartesi mi yapılacak? Gündem emekli memur maaşı...
- DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM DGS ek yerleştirme sonucu sorgulama ekranı 2023! sonuc.osym.gov.tr
- EMEKLİ MEMURA MÜJDE! Tarih verildi! Yeni oranla maaşlar hesaplandı! 2024 Ocak'ta öğretmen, polis, hemşire maaşları...
- 150.000 TL EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU DETAYI 2023 | 2 yıl geri ödemesiz faizsiz evlilik kredisi nasıl çekilir? Şartları, başvuru tarihi...
- Astrolojide en kıskanç 3 burç belli oldu! 1 tanesinin yanına bile yaklaşılmaz! O tarihte doğanlar...
- 6 Ekim 2023 Cuma Reyting sonuçları! Reyting birincisi belli oldu! Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Kızılcık Şerbeti...