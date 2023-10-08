AUZEF ara sınavları (vize) ne zaman yapılacak? AUZEF sınav yerleri ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?
"AUZEF ara sınavları (vize) ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) ara sınav tarihleri geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. Takvime göre, AUZEF ara sınavları kasım ayı içerisinde gerçekleştirilecek. İşte konu hakkında son gelişmeler...
AUZEF 2023-2024 TAKVİMİ
Akademik takvime göre AUZEF Ara Dönem (Vize) Sınavları 11 Kasım - 12 Kasım 2023 tarihlerinde,
Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 23 Aralık - 24 Aralık 2023 tarihlerinde,
Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 03 Şubat -04 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleşecek.
SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AUZEF Ara Dönem (Vize) sınav giriş belgelerinin kasım ayının ilk haftası içerisinde paylaşılması bekleniyor.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresi ile web sayfası (auzef.istanbul.edu.tr) üzerinden AUZEF vize sınavı giriş belgeleri yayımlanacak.
Adaylar, "https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/" adresinden sınav giriş belgelerine erişebilirler.
AUZEF'TEN SINAV MERKEZİ TERCİHİ AÇIKLAMASI
AUZEF'ten konuya dair yapılan şöyle;
"Değerli Öğrencilerimiz,
11-12 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı Ara Sınav (vize) sınav merkezi tercih işlemleri başlamıştır.
Sınav merkezi tercih işlemlerinizi 10 Ekim 2023 saat 23.59'a kadar https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden yapabilirsiniz.
AKSİS Öğrenci Otomasyon sistemine giriş yaptığınız kullanıcı adı ve şifre ile Sınav Sistemine giriş yapabilirsiniz.
Sınav merkezi tercihi aşamasında engelli olan öğrencilerimizin engel durumları ile ilgili bilgilerini sınav merkezi tercih alanından eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmaları gerekmektedir.
Özel durumlu öğrencilerimizin sınavları, sınav merkezi tercih işlemleri aşamasında belirlediği destek taleplerine göre düzenlenecektir.
Hükümlü/tutuklu öğrencilerimizin sınav merkezi tercih işlemleri bulundukları ceza infaz kurumu tarafından düzenlenmektedir."
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- AUZEF ara sınavları (vize) ne zaman yapılacak? AUZEF sınav yerleri ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?
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