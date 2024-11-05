2024-2025 KYK burs sonuçları sorgulama ekranı: Başvuru sonuçları açıklandı mı? Burs tutarı ve ödeme takvimi

Geçtiğimiz yıllarda KYK burs sonuçları, başvuruların ekim ayında sona ermesinin ardından kasım ayında açıklanıyordu. Bu yıl da 8-13 Ekim tarihleri arasında tamamlanan başvuruların ardından sonuçların kasım ayında duyurulması bekleniyor. Bu süreçte, KYK resmi internet sitesi üzerinden yapılacak duyuru ile öğrenciler sonuçlarına erişebilecek.

2024-2025 KYK Burs Miktarları Ne Kadar?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılında KYK burs ödemelerinde aylık lisans öğrencilerine 2.000 TL, yüksek lisans öğrencileri 4.000 TL, doktora öğrencilerine ise 6.000 TL destek sağlanacağını açıklamıştı. 2025 KYK burs ödemelerinin ne kadar olacağını henüz açıklanmadı.

KYK Burs Ödemeleri Nasıl ve Ne Zaman Yapılıyor?

KYK bursları, her ay düzenli olarak öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre belirlenen tarihlerde hesaplarına yatırılmaktadır. Ödemeler genellikle her ayın 6-10. günleri arasında yapılır. İlk kez burs almaya hak kazanan öğrenciler, başvurdukları öğretim yılının başından itibaren normal öğrenim süresince bu ödemelerden yararlanır.

Öğrenciler, ödemelerini Ziraat Bankası şubelerinden alacak olup, burs ya da kredi hesap bilgilerini KYK sistemine giriş yaparak öğrenebilir. Banka kartlarını ise kendilerine en yakın Ziraat Bankası şubesinden temin edebilirler.

KYK Burslarına Zam Gelecek mi?

2024 yılı için belirlenen burs miktarları, mevcut ekonomik koşullar göz önüne alınarak güncellenmiştir. KYK burslarının 2025 yılı itibarıyla tekrar zam alıp almayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İlerleyen dönemde yapılacak duyurular, burs ve kredi ücretlerinde olası bir değişiklik olup olmadığını netleştirecek.

KYK Burs Sorgulama Ekranı

KYK burs başvuru sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler, KYK'nın resmi internet sitesi veya e-Devlet üzerinden sonuç sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilirler. Sonuçlar açıklandığında, öğrenciler burs veya kredi almaya hak kazanıp kazanmadıklarını bu sorgulama ekranları üzerinden görebilecekler.

Burs sonuçlarını aşağıdaki adres üzerinden sorgulayabilirsiniz:

www.turkiye.gov.tr/kyk-ogrenim-katki-kredisi-ve-burs-sorgulama